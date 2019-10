Deweloperzy o zmianach w standardzie wyposażenia mieszkania

Portal RynekPierwotny.pl przyjrzał się, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się standard wyposażenia nowych mieszkań. O opinię w tej kwestii poproszono deweloperów. Głos zabrali przedstawiciele tak znanych na rodzimym rynku firm jak m.in. Ronson Development, ATAL, Polnord SA, Lokum Deweloper czy Bouygues Immobilier Polska.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Mariusz Delura, Lider Biura Sprzedaży osiedla Stella firmy Profbud

Artur Pietraszewski, dyrektor sprzedaży i marketingu Polnord SA

Eryk Nalberczyński, Dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Roma Peczyńska, marketing manager Red Park (RED Development)

Cezary Grabowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immobilier Polska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Standard wyposażenia mieszkań Ostatnie lata przyniosły rozwój rozwiązań typu „smart home”.

Jacek Zengteler, Dyrektor Działu Projektów Mieszkaniowych, Członek zarządu Yareal Polska

Karolina Opach, Kierownik Działu Sprzedaży w Quelle Locum

Potrzeby mieszkańców ewoluują, a wraz z nimi zmieniają się osiedla mieszkaniowe. Deweloperzy są w pełni świadomi, że cena i lokalizacja mieszkania nie są już jedynymi, istotnymi dla kupujących czynnikami. Dziś liczą się również atrakcyjne części wspólne oraz zaaranżowane miejsca wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Ważne są także nowoczesne rozwiązania we wnętrzach - od wykończenia pod klucz po coraz popularniejsze dziś systemy smart home, które jeszcze parę lat temu kojarzyły się głównie z segmentem premium, a teraz trafiają "pod strzechy".Jak na przestrzeni ostatniej dekady zmienił się standard wyposażenia mieszkania i części wspólnych inwestycji? To pytanie portal RynekPierwotny zadał przedstawicielom działających na rodzimym rynku deweloperów. Oto, co odpowiedzieli.Ostatnie lata to na pewno rozwój rozwiązań typu „smart home” . Kiedyś traktowane jako gadżet, dziś są one coraz częściej w standardzie. Wielu klientów chciałoby np. sterować różnymi funkcjami w domu z pozycji smartfona. Wychodzimy naprzeciw takim oczekiwaniom i w trzecim etapie naszego prestiżowego osiedla Nova Królikarnia wprowadziliśmy jako standard właśnie taki inteligentny system zarządzania domem.W ciągu ostatniej dekady znacznie rozwinął się też w Polsce segment nieruchomości luksusowych , co oznacza pojawienie się na rynku zupełnie nowego standardu wykończenia – z użyciem najwyższej klasy materiałów dla najbardziej wymagających klientów.W segmencie budżetowym zmiany nie są aż tak duże, a to ze względu na bardzo duży wzrost kosztów wykonawstwa i materiałów. Ronson Development od zawsze stawia sobie za cel oferowanie wykończenia powyżej oczekiwań, dlatego mimo wzrostu kosztów nie rezygnujemy z tego, co stało się już naszym znakiem rozpoznawczym, m.in. dużych okien i materiałów wysokiej jakości.Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zmieniły się potrzeby i preferencje nabywców, a w ślad za nimi również standard wyposażenia mieszkań i osiedli. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości przywiązują obecnie znacznie większą uwagę do ciekawego i funkcjonalnego projektu, ale także do dostępnych udogodnień, atrakcyjności otoczenia osiedla oraz dobrze zaaranżowanych części wspólnych. W ostatnim dziesięcioleciu byliśmy także świadkami istotnych zmian w standardach samego budownictwa. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych dało deweloperom znacznie więcej możliwości, a nowatorskie podejście do konstruowania osiedli mieszkaniowych przełożyło się na ich funkcjonalność, energooszczędność czy też częstsze wykorzystywanie rozwiązań ekologicznych Zmieniły się także dostępne możliwości wyposażenia mieszkań. W ATAL od lat poza standardem deweloperskim oferujemy możliwość skorzystania z jednego z trzech pakietów wykończenia mieszkania „pod klucz” w programie ATAL Design. Klienci decydujący się na tę opcję mają do dyspozycji szeroki wachlarz materiałów wykończeniowych, które są na bieżąco uzupełniany zgodnie z najnowszymi trendami. Katalog modeli i kolorów drzwi, desek podłogowych i gresów różni się w zależności od wybranego pakietu, jednak zawsze zapewnia wysoki standard i możliwość personalizacji. Ponadto każdorazowo klient korzysta z pomocy projektanta, dopasowując projekt do indywidualnych potrzeb.Na przestrzeni ostatnich 10 lat niewątpliwie można zaobserwować szereg zmian w zakresie standardu wykończenia mieszkań. Najbardziej zauważalne, to te związane z designem inwestycji. Obecnie deweloperzy zwracają większą uwagę na to, aby projekty były bardziej nowoczesne i dopracowane. Używają lepszej jakości materiałów oraz kładą duży nacisk na jakość przestrzeni wspólnych. Dzięki temu estetyka wielu współczesnych osiedli jest na bardzo wysokim poziomie. Dotąd surowe ściany, zastępowane są dokładnie zagruntowanymi, otynkowanymi i pomalowanymi na biało. Jako deweloper stosujemy tylko sprawdzone rozwiązania, które podnoszą komfort mieszkania przyszłym lokatorom. Ścianki działowe stawiamy z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu są trwałe na lata. Podłogi z kolei to te z kategorii „pływających”, sprzyjających izolacyjności akustycznej. Co więcej, zmieniła się również wysokość mieszkań. Jeszcze do niedawna wysokość na poziomie niecałego 2,5 m została powiększona do 2,7 m, a w niektórych inwestycjach nawet 3 metrami, co daje poczucie dużej przestronności. Efekt ten potęgują także wysokie 2,5-metrowe okna, które dodatkowo znacznie oświetlają wnętrze. Deweloperom zależy, aby dostarczać klientom mieszkania nie tylko jakościowe, ale również bezpieczne. W tym celu stosowane są drzwi antywłamaniowe, a w częściach wspólnych monitoring.Zmiany standardów mieszkań dokonują się w kilku obszarach. Najbardziej widoczny to kwestie materiałowe i technologiczne. Tu rynek stale doskonali ofertę, a deweloperzy chętnie sięgają po innowacje, szczególnie jeśli idą za nimi optymalizacja procesu budowlanego lub realne oszczędności kosztowe. Technologia to także stałe wprowadzanie do budynków mieszkalnych elementów „Smart Home” czy rozwiązań mających na celu poprawę np. wentylacji lokali. Dużo ważniejsze wydają się zmiany standardów dotyczące samego myślenia o użyteczności przestrzeni, czy funkcjonalności budynku. Deweloperzy coraz częściej myślą o produkcie mieszkaniowym jako o produkcie, który ma być elastyczny w cyklu życia rodziny i który pozwoli na łatwe dostosowanie przestrzeni do zmieniających się potrzeb wynikających z liczby użytkowników lub etapie ich życia.Duża dynamika rynku i rosnące ceny mają też ujemną stronę. Zmieniają się zarówno standardy powierzchniowe w kierunku coraz mniejszych lokali przy zachowaniu liczby pokoi oraz rośnie akceptacja klientów dla uproszczonych rozwiązań architektonicznych i wnętrzarskich. Skutki tej zmiany będą niestety widoczne za kilka lat w niedopasowaniu wielkości zasobu do realnych potrzeb użytkowników oraz rosnących kosztach utrzymania zasobu. Dziś jednak i nabywcy i odpowiadający na potrzebę rynku deweloperzy są usatysfakcjonowani swoistym rynkowym konsensusem.Działamy w sektorze mieszkań o podwyższonym standardzie, a w naszych inwestycjach zawsze dbamy o wysoką jakość wykonania. W ostatnich latach zmieniły się technologie i normy dotyczące materiałów i elementów wykończenia wnętrz stosowanych w budownictwie mieszkaniowym.Dla odbiorców coraz większe znaczenie ma również zgodność z aktualnymi tendencjami w architekturze wnętrz, stąd np. w układach mieszkań przeważają pokoje dzienne z aneksami kuchennymi. Wzrosła również ranga łazienek, które aranżowane są jak eleganckie salony kąpielowe. Oddajemy nabywcom mieszkania w stanie deweloperskim, przedstawiamy jednak propozycje wzorcowych aranżacji, w których kierujemy się najnowszymi trendami – sięgamy po nowoczesne meble i dobry design, na ścianach pojawiają się grafiki, obrazy. Także w programie Lokum pod klucz proponujemy klientom najwyższej jakości materiały i wsparcie profesjonalnych projektantów.W ciągu ostatniej dekady deweloperzy nauczyli się dbać zarówno o potrzeby klientów, jak i o własny wizerunek, dlatego standard mieszkań i budynku znacznie się poprawił. Pewne elementy w nowoczesnym budownictwie stały się standardem – windy, balkony i ogródki przynależne do mieszkań. Naszym wyróżnikiem są parapety wewnętrzne i dźwiękoszczelne drzwi wysokiej klasy. Dziś klienci oczekują mieszkania wykończonego solidnie, z dużą dbałością. W Poznaniu wyszukane elementy dodatkowe, które podnoszą cenę mieszkania, takie jak systemy inteligentnego domu, nie są dla nich atrakcyjne. Rozwój rynku pociągnął za sobą zmiany świadomości, oczekiwań i preferencji klientów, którzy zaczęli ufać deweloperom i częściej kupować mieszkania. Warto wybierać sprawdzonych deweloperów, których doświadczenie niesie za sobą gwarancję jakości. Standardy wykończenia wciąż różnią się od siebie wieloma elementami, dlatego zawsze warto uważnie im się przyjrzeć.Na przestrzeni ostatnich 10 lat klient stał się bardziej świadomy, a co za tym idzie, jeszcze bardziej wymagający. Chce mieszkać nie tylko w dobrej lokalizacji, ale również w nowocześnie urządzonym mieszkaniu o funkcjonalnym rozkładzie. Zauważamy, że przy wyborze mieszkania coraz częściej klienci biorą pod uwagę kryteria związane z dążeniem do komfortowego i zdrowego trybu życia. Wybierane są inwestycje zlokalizowane w pobliżu terenów zielonych i z dobrze rozwiniętą infrastrukturą użytkową. Przez ostatnią dekadę można zauważyć również poprawę standardu wykończenia nie tylko mieszkań, ale też części wspólnych inwestycji.Podniósł się również komfort życia, na co miało wpływ m.in. zastosowanie technologii cyfrowych w ramach systemów domów inteligentnych. Smart Home to inteligentny system domowy, który ułatwia sterowanie i programowanie ogrzewania, oświetlenia, czy alarmu. To również wygodne i ekologiczne rozwiązanie, pozwalające zmniejszyć wydatki poprzez oszczędność energii, ale również przez całą dobę zadbać o bezpieczeństwo, automatycznie wykrywając np. nieszczelność instalacji gazowej lub zadymienie, a dzięki czujnikowi wilgoci, zapobiec zalaniu mieszkania.Yareal specjalizuje się w budowie mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamentów, w związku z czym doskonale widzimy trend, w którym dla tej grupy klientów najważniejsza stała się bardzo szeroko pojmowana jakość – zarówno zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych, jak i samych projektów deweloperskich. Klienci szukają mieszkań zapewniających nowoczesne rozwiązania projektowe i najnowsze technologie, dlatego każde mieszkanie wyposażamy w pakiet smart home Fibaro, czyli inteligentne rozwiązania podnoszące standard, poziom bezpieczeństwa i energooszczędność.Oczekiwania klientów oraz duża konkurencja na rynku zmuszają deweloperów do stosowania coraz nowszych i atrakcyjniejszych rozwiązań. Klienci przykładają większą wagę do standardu proponowanego przez deweloperów: parametrów stolarki okiennej, klasy drzwi wejściowych czy liczby punktów elektrycznych. Klienci oczekują również indywidualnego podejścia i możliwości dostosowania mieszkania do ich indywidualnych potrzeb – są zainteresowani podniesieniem standardu lokalu poprzez montaż klimatyzacji oraz ogrzewania podłogowego. Wiele firm, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kupujących, decyduje się na wprowadzenie pakietów wykończeniowych, w ramach których oferuje mieszkania gotowe pod klucz.