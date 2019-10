Włochy z Golden Space. 117 nowych mieszkań na granicy z Ochotą

Na granicy warszawskich Włoch i Ochoty powstanie Golden Space - nowa inwestycja mieszkaniowa z portfolio firmy Nexity. Prace budowlane mają rozpocząć się w I kwartale nadchodzącego roku, ale sprzedaż lokali już ruszyła. Kupujący mogą wybierać spośród 117 jedno- dwu- i trzypokojowych mieszkań o powierzchniach od 27 do 65 mkw.

Z dala od zgiełku

Golden Space - wizualizacja inwestycji Bryła budynku zostanie opleciona galeriami balkonów z balustradami w kolorze starego złota



Dzielnica Włochy stale zyskuje nowych mieszkańców, co świadczy o jej rosnącej popularności. Nic dziwnego – powstaje tu coraz więcej szkół, punktów handlowo-usługowych, miejsc kulturalnych i rozrywkowych, a bliskość głównych dróg stołecznych i komunikacja miejska, pozwalają na swobodne przemieszczanie się po całej Warszawie. Dużym walorem okolicy Budek Szczęśliwickich jest mnogość udogodnień, jakie daje miasto, a z drugiej strony obecność terenów zielonych, w których można się zrelaksować i poczuć harmonię z naturą. Warto rozważyć zakup mieszkania w tej okolicy. W osiedlu Golden Space, zaprojektowanym z myślą o najbardziej wymagających mieszkańcach, każdy odnajdzie coś dla siebie. Sprzedaż mieszkań już ruszyła, zachęcamy do zapoznania się z ofertą inwestycji – komentuje Michał Kostrow, Dyrektor Operacyjny Nexity Polska.



Warszawska oferta Nexity poszerza się o kameralne osiedle Golden Space. Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do tych, którym zależy na ucieczce od wielkomiejskiego zgiełku, bliskości natury, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z dogodnego dostępu do typowo miejskiej infrastruktury.Jak już wspomniano we wstępie, w 5-cio kondygnacyjnym budynku Golden Space znajdzie się 117 mieszkań, o powierzchni od 27 do 65 mkw. Jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania wyposażone zostaną w balkony, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków . Projekt zakłada powstanie naziemnych miejsc postojowych oraz podziemnej hali garażowej ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych Ceny mieszkań rozpoczynają się od 7500 PLN za mkw., a kawalerkę będzie można nabyć już od 268 000 PLN. Dla osób, które zdecydują się na zakup mieszkania już teraz. Warto podkreślić, że w ramach Golden Space powstanie tylko 35 mieszkań trzypokojowych.Bryła budynku zostanie opleciona galeriami balkonów z balustradami w kolorze starego złota. Połączenie z tradycyjnymi materiałami wykończenia elewacji ma wyróżnić budynek na tle otoczenia i nadać mu nowoczesnego wymiaru. Jak zapewnia deweloper, części wspólne osiedla zaprojektowano tak, by zapewnić maksymalny komfort mieszkańcom. Klimatyczne oświetlenie oraz roślinność mają tworzyć przyjazną do życia enklawę.Rozpoczęcie budowy Golden Space zaplanowano na I kwartał 2020 roku, zakończenie budowy inwestycji przewidziane jest na IV kwartał 2021 roku. Za opracowanie projektu architektonicznego odpowiada Studio architektoniczne BDMA. Generalny wykonawca zostanie wyłoniony do końca tego roku.Budki Szczęśliwickie, na granicy Włoch i Ochoty, to miejsce, które mimo dynamicznego rozwoju Warszawy, zachowało walory spokojnej, zielonej przestrzeni. Nieopodal inwestycji znajdują się tereny rekreacyjne, np. Park Ze Stawami Cietrzewia i Park Kombatantów. To idealne miejsce również dla osób lubiących sport. W bliskim sąsiedztwie Golden Space zlokalizowane są, m.in. jedne z najlepszych w stolicy tras biegowych i rowerowych, a w Parku Szczęśliwickim znajduje się jedyny w mieście, całoroczny stok narciarski.Nieopodal Budek Szczęśliwickich znaleźć można zarówno szkoły, punkty handlowo-usługowe, przedszkola, jak i obiekty sportowo-rekreacyjne oraz kulturalne. Lokalizacja pozwala na szybki i wygodny dojazd do największych warszawskich obiektów handlowych, np. do Centrum Handlowego Blue City i Reduty – w ciągu 5-ciu minut. Dzięki bliskości stacji PKP Warszawa Włochy, dojazd pociągami kolei miejskich i podmiejskich do ścisłego centrum wynosi zaledwie 10 minut. Doskonałą komunikację z innymi dzielnicami Warszawy zapewniają także linie autobusowe oraz stacja rowerowa Veturilo. Ważnymi trasami wylotowymi są Al. Jerozolimskie i Al. Krakowska, a arteriami miejskimi – 2 obwodnice.