Budnex: ostatnie mieszkania przy Lewandowskiego w Szczecinie

Rozpoczęła się sprzedaż ostatniej puli lokali dostępnych w ramach inwestycji budowanej przez firmę Budnex przy ulicy Lewandowskiego w Szczecinie. W ofercie dewelopera pojawiło się właśnie 67 nowych mieszkań o powierzchniach od 36 do 74 m. kw. Ich odbiór zaplanowano na początek 2022 roku. Ceny rozpoczynają się od 7200 zł za m kw.

– Czwarty etap inwestycji przy ulicy Lewandowskiego, to zwieńczenie naszego dużego projektu, który od kilku lat powstawał w szczecińskiej dzielnicy Nowe Miasto. Warto zaznaczyć, że w przyziemiu budynku znajdzie się lokal usługowy z przeznaczeniem na wielkopowierzchniowy sklep spożywczy. Tego typu usług do tej pory brakowało na osiedlu – dodaje.

Ostatni etap inwestycji przy Lewandowskiego zakłada powstanie jednego, dwuklatkowego budynku, który pomieści 67 dwu-, trzy- i czteropokojowych mieszkań o metrażach od 36 do 74 m. kw. Budnex nie wyklucza jednak możliwości ich łączenia. Jak podkreśla, tego rodzaju zmiany, jeśli przeprowadzane są jeszcze na etapie budowy, nie owocują zwiększeniem kosztów, a umożliwiają stworzenie przestronnej, nawet 140-metrowej przestrzeni do życia.Wszystkie mieszkania wyposażone będą w balkony o powierzchni od 6 do 15 m. kw., a mieszkańcy większości najmniejszych lokali zyskają przeszklone loggie. Prace budowlane już ruszyły, za ich wykonawstwo odpowiada Budnex Deweloper, który pracuje właśnie nad przygotowaniem budowy dwupoziomowej hali garażowej w podziemiach budynku.Atutem inwestycji Budnex jest lokalizacja, która zapewnia zarówno odpoczynek od miejskiego zgiełku, jak i dogodny dostęp do centrum miasta, dworca PKP oraz infrastruktury edukacyjnej.Autorem projektu architektonicznego ostatniego etapu inwestycji jest gorzowski architekt Piotr Wiśniewski. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 7200 zł za m kw.Budnex w województwie zachodniopomorskim znany jest nie tylko ze swej szczecińskiej inwestycji, ale głównie z nadmorskich projektów. Sztandarowymi są kompleksy Porta Mare w Dziwnówku, oraz Porta Mare Baltica w Kołobrzegu. W tym roku deweloper rozpoczął realizację kolejnej nadmorskiej inwestycji. To powstający w Dziwnowie kompleks Porta Mare Marina, który składać się będzie 242 apartamentów. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2022 roku.