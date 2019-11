Unidevelopment wprowadza do sprzedaży II etap Osiedla Coopera

Unidevelopment poinformował o rozpoczęciu sprzedaży drugiego etapu warszawskiego Osiedla Coopera. Tym razem kupujący mogą wybierać spośród 127 mieszkań w cenie od 8410 zł za m². Projekt inwestycji zakłada również powstanie podziemnej hali garażowej oraz rozbudowę osiedlowej infrastruktury, gdzie znajdzie się miejsce m.in. dla plenerowej siłowni, boiska, sadu oraz placów zabaw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Coopera - wizualizacja Prace budowlane przy II etapie inwestycji już wystartowały

Z informacji opublikowanych przez Unidevelopment wynika, że II etap Osiedla Coopera zakłada powstanie 5 budynków, a w nich 127 mieszkań. Deweloper nie zapomniał o zmotoryzowanych, dla których wygody zaplanowano podziemną halę garażową ze 154 miejscami parkingowymi oraz 37 stanowisk naziemnych. Dla amatorów jednośladów przewidziano 126 boksów rowerowych. Nie zabraknąć ma również komórek lokatorskich.Atutem Osiedla Coopera ma być lokalizacja. W pobliżu inwestycji w 2022 i 2024 roku powstaną dwie nowe stacje II linii metra . W sąsiedztwie funkcjonuje również wiele placówek handlowych (m.in. Wola Park, Tesco i Decathlon), a także żłobek, 6 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe oraz publiczna przychodnia lekarska. Nie brakuje również miejsc sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego jak Bemowskie Centrum Kultury, popularna sala zabaw Kolorado czy też Park Górczewska z amfiteatrem. Bliskość Puszczy Kampinoskiej i Lasu Bemowskiego zapewnią możliwość wypoczynku na łonie natury. Osiedle Coopera ma łatwy dostęp do trasy S8, gwarantującej osobom zmotoryzowanym dobry dojazd do niemal każdej części miasta. W pobliżu osiedla znajduje się także przystanek autobusowy.Budowa drugiego etapu już się rozpoczęła. Realizacja tej części inwestycji zakończy się w I kw. 2021 roku.Ceny mieszkań na inwestycji Osiedle Coopera etap II zaczynają się od 8410 zł za m².Bemowo to jedna z dzielnic Warszawy, która zyskuje na popularności głównie w związku z planami rozbudowy metra. Jednak pomimo rosnącego popytu na mieszkania w tym rejonie, w ostatnim spadła czasie liczba nowych nieruchomości wprowadzonych tu do sprzedaży. Jest to skutek kilku nakładających się czynników hamujących podaż. Wiele wskazuje na to, że w 2019 i 2020 roku liczba lokali oddanych do użytkowania będzie w tej części Warszawy wyraźnie mniejsza niż we wcześniejszych latach.