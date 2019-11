Archicom powiększa ofertę Przylesie Marcelin

Poznańskie osiedle Przylesie Marcelin powiększa się o kolejne 221 mieszkań. To już ostatni etap tej zlokalizowanej na Grunwaldzie inwestycji. Odbiór lokali zaplanowano na początek 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przylesie Marcelin - fot. 1 Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw i miejsce do wspólnego wypoczynku z fontanną i zielenią Kliknij, aby przejść do galerii (4)



Sporo inwestorów interesuje się tą lokalizacją, ze względu na bardzo dobrą komunikację z centrum Poznania, czy dojazd na uczelnie wyższe. Istotne jest to, że przystanek tramwajowy jest tuż za płotem i można do niego dojść furtką wprost z osiedla, a ostatni etap inwestycji jest położony najbliżej ulicy Grunwaldzkiej - dodaje Dorota Kos, z-ca dyr. oddziału Archicom Polska S.A. ds. sprzedaży i marketingu.

Do tej pory Przylesie Marcelin zyskało już kilkuset mieszkańców. W ostatnim jego etapie zaplanowano dwa pięciokondygnacyjne budynki, które staną od strony ulicy Grunwaldzkiej. Znajdzie się w nich miejsce dla 221 mieszkań o powierzchniach od 29 do 96 m kw. Lokale położone na wyższych kondygnacjach posiadać będą balkony lub tarasy, natomiast mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Archicom nie zapomniał również o zmotoryzowanych, dla których wygody zaprojektowano zarówno podziemną halę garażową, jak i naziemne miejsca postojowe Architektura inwestycji Przylesie Marcelin nawiązuje do stylu skandynawskiego, a w jego wewnętrzną infrastrukturę wpisuje się plac zabaw, miejsce do wspólnego wypoczynku i zielona przestrzeń, w której rozwój włączyli się sami mieszkańcy osiedla. W ramach własnej inicjatywy „Planetariusze w Akcji” najmłodsi z nich posadzili ponad 30 nowych drzew.Atutem inwestycji Przylesie Marcelin jest niewątpliwie lokalizacja - pobliskie sąsiedztwo Lasku Marcelińskiego w połączeniu z rozwiniętą infrastrukturą stricte miejską, jak szkoły, przedszkola czy sklepy.