Walka o czyste powietrze trwa: pierwsze wyroki za palenie śmieci

Polska krucjata przeciwko smogowi wkracza w kolejną fazę. Do walki dołączyły sądy, które zaczęły wymierzać niesubordynowanym obywatelom surowe kary pieniężne. Czy nasze powietrze stanie się wreszcie czystsze?

Rozwiązano szereg problemów

Sądy wymierzają kary

Jeden z pierwszych wyroków, wymierzających grzywnę za palenie śmieci w domowym piecu, zapadł w Dąbrowie Górniczej. Mieszkaniec musiał zapłacić aż 3.000 złotych. Potem podobne orzeczenie wydał również Sąd Rejonowy w Lesznie, który za to samo przewinienie ukarał mieszkańca miasta grzywną w wysokości 5.000 złotych. Zakaz palenia węglem egzekwuje również Kraków, w którym od września 2019 r. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia węglem i drewnem. Tam wymierzona kara była najsurowsza. Sąd postanowił o dwóch miesiącach ograniczenia wolności – wymienia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Kwestia mentalności

Program Czyste Powietrze ciągle działa

Co jeszcze należy zmienić?

Trzeba jednak podkreślić, że mimo pozytywnych zmian wciąż jest wiele do zrobienia. Szacuje się bowiem, że ze starych pieców węglowych korzysta około 3 milionów gospodarstw. Niestety w wielu z nich spalany jest natomiast nie tylko węgiel i drewno, ale również domowe śmieci, w tym co najgorsze – plastiki i inne tworzywa sztuczne – podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Wreszcie osiągnięto więc to, czego przez lata nie można było dokonać. Do tej pory wszelkie zgłoszenia mieszkańców w sprawie smogu były lekceważone. Telefony do straży miejskiej, nawet jeżeli kończyły się interwencją, to nie powodowały wymierzenia jakiejkolwiek kary. Przez długi czas straż miejska nie posiadała nawet mechanizmów, z których mogłaby korzystać, aby kontrolować mieszkańców. Nie miała bowiem uprawnień do wchodzenia do mieszkań i domów oraz sprawdzania stanu pieca i materiałów, użytych do palenia. Na szczęście przepisy w tym zakresie zmodyfikowano.W kwestii ekologicznego ogrzewania domów i mieszkań widać również, że zmieniła się mentalność – zarówno społeczeństwa, jak i sędziów, strażników miejskich i innych podmiotów, odpowiedzialnych za stan powietrza w miastach. Ludzie zaczynają bardziej świadomie podchodzić do tego tematu. Jak widać jednak, sprawa musiała stanąć "na ostrzu noża". W wielu miastach, miasteczkach, a nawet na wsiach stan powietrza jest na tyle zły, że zimą, wieczorami nawet nie da się otworzyć okna. Smog jest gęsty i duszący. Często myli się go z mgłą, ponieważ ogranicza widoczność nawet do kilku metrów.Na marginesie warto zaznaczyć, że właściciele domów i mieszkań wciąż mogą korzystać z dofinansowań w ramach programu Czyste Powietrze . To projekt realizowany w latach 2018-2029 r. Ma on na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Mieszkańcy miast i wsi mogą uzyskać dodatkowe środki na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające normy emisji. Dofinansowanie może również objąć przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.