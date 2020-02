Rezydencja Iwicka. Yareal buduje nowe mieszkania na Mokotowie

Warszawski Mokotów, zbieg ulic Iwickiej i Krasnołęckiej. To właśnie ten adres firma Yareal wybrała na lokalizację swojej najnowszej inwestycji mieszkaniowej. Rezydencja Iwicka to 4 kameralne budynki, a w nich 88 nowych mieszkań - od kompaktowych lokali typu studio o powierzchni 40 mkw. po ponad 200-metrowe penthouse'y. Sprzedaż apartamentów już ruszyła, a prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie bieżącego roku.



W narożnym budynku, obok recepcji, mieszkańcy Rezydencji Iwicka będą mieli do swojej wyłącznej dyspozycji wspólną przestrzeń. W wielofunkcyjnym pomieszczeniu klubowym wyposażonym w kącik zabaw dla dzieci, część kinową, aneks kuchenny oraz pomieszczenia sanitarne, będzie można organizować np. rodzinne imprezy dla dzieci, wspólnie z sąsiadami i znajomymi oglądać widowiska sportowe lub organizować spotkania wspólnoty” - wyjaśnia Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rezydencja Iwicka - Yareal. Wizualizacja Wszystkie apartamenty w Rezydencji Iwicka zostaną wyposażone w duże, drewniane okna

Cechą charakterystyczną apartamentów powstających w ramach inwestycji Rezydencja Iwicka ma być ponadstandardowa wysokość, która w przypadku penthouse'ów sięgnie nawet 5,5 m. Każde z nowych mieszkań zostanie wyposażone w duże, drewniane okna, a niektóre w okna przesuwne o dużych przeszkleniach. Na wyższych kondygnacjach zaplanowano loggie i balkony ze szklanymi balustradami, a mieszkańcom parterów deweloper zaproponuje prywatne ogródki.Przestrzeń pomiędzy czterema zaplanowanymi apartamentowcami zostanie zagospodarowana zielenią - powstaną tam 3 dziedzińce, z których najbardziej reprezentacyjny znajdzie się w podcieniu przy wejściu dla gości, pełniącym jednocześnie funkcję recepcji. Kameralny charakter Rezydencji Iwicka zapewniać ma właśnie zieleń, a także elewacje otwarte na wewnętrzną cześć narożnej inwestycji. Projektanci z pracowni Maas Projekt zapewniają, że zadbali o spójność architektoniczną Rezydencji Iwicka z detalami typowymi dla mokotowskiej zabudowy.W sąsiadującej z pokojem klubowym recepcji przewidziano specjalne miejsce na paczki dostarczane przez kurierów. W inwestycji powstaną również 3 lokale użytkowe, a w garażu podziemnym znajdzie się miejsce do parkowania dla 110 samochodów oraz około 50 komórek lokatorskich.Jak czytamy w komunikacie Yareal, klatki schodowe i korytarze będą oświetlane energooszczędnym oświetleniem LED . Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby w przestrzeniach wspólnych panowała aura świetlna, uzyskana dzięki dyskretnemu umiejscowieniu osłoniętych źródeł światła.Wszystkie budynki zostaną pokryte nowoczesną elewacją, której wygląd będzie nawiązywał do stylistyki kamienic w sąsiedztwie, tworzących klimat Dolnego Mokotowa. Rezydencja Iwicka zyska fakturowaną, zróżnicowaną kolorystycznie fasadę, wpisującą się w naturalną kolorystykę tradycyjnie wykorzystywaną w zabudowie tej części dzielnicy.Nowe mieszkania powstaną w odległości kilkuminutowego spaceru od południowej bramy wejściowej do Łazienek Królewskich, funkcjonującej przy ul. Gagarina. W bliskim otoczeniu inwestycji Yareal znajduje się kilka przystanków zapewniających dostęp do ponad 30 linii komunikacji miejskiej. Dobra lokalizacja, bliskość połączeń komunikacyjnych oraz nowoczesne rozwiązania projektowe oraz techniczne, zapewnią inwestycji certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie Very Good. To najwyższa ocena zielonego certyfikatu BREEAM, jaką dotychczas otrzymało zaledwie kilka budynków mieszkalnych w Polsce. Dodatkowo każdy z właścicieli apartamentu otrzyma również pakiet inteligentnych rozwiązań do zarządzania domem. Urządzenia systemu smart home dostarczy firma Fibaro.Rozpoczęcie budowy Rezydencji Iwicka zaplanowano na drugą połowę tego roku, a ukończenie inwestycji przewidziane jest w połowie 2022 roku