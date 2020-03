Koronawirus a praca pośrednika nieruchomości

Wybuch pandemii wywiera negatywny wpływ na właściwie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Część firm przeszła w tryb pracy zdalnej, inne znacznie ograniczyły swoją działalność, a jeszcze inne zmuszone były ją zupełnie zawiesić. Zmieniły się również realia funkcjonowania pośrednika nieruchomości. Jak w dobie koronawirusa powinien organizować sobie pracę? Oto praktyczne wskazówki od Morizon.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak ma funkcjonować pośrednik nieruchomości w dobie koronawirusa?

Jakie narzędzia pracy powinien wybrać?

Jakie czynności może realizować zdalnie?



Stale podtrzymuj kontakt z klientami

Skorzystaj z wideoprezentacji zamiast oglądania mieszkania

Jakie narzędzia wybrać?

Jak prezentować nieruchomość?

Zminimalizuj kontakty bezpośrednie

Telefonuj do obecnych klientów i weryfikuj zainteresowanie dzwoniących. Utrzymuj również stały kontakt mailowy. Zachowaj rozwagę podczas prezentowania nieruchomości na żywo. Poproś klienta, by w miarę możliwości przybył na spotkanie samodzielnie i zachowaj wszelkie środków ostrożności. Spotykaj się z klientami w biurze tylko pojedynczo. Umów się na konkretną godzinę i spróbuj wydzielić dla klienta bezpieczną strefę ze stolikiem i krzesełkiem, z dala od innych pracowników. Poproś właściciela o przygotowanie zdjęć nieruchomości. W sytuacji, gdy nie możesz pokazać nieruchomości, bo ograniczasz kontakty z innymi osobami bądź w mieszkaniu przebywają domownicy, poproś właściciela o możliwość wykonania zdjęć lub nagrania filmu.

Sprawy prawne obsłuż bez wychodzenia z domu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wideoprezentacja nieruchomości W czasie pandemii spotkania osobiste można zastąpić wideoprezentacjami nieruchomości

Zawrzeć zdalnie umowę pośrednictwa;

Umówić się z notariuszem poza siedzibą kancelarii oraz zadbać o pełnomocnictwo, kiedy zawierasz umowę sprzedaży;

Zawrzeć umowę przedwstępną ustnie;

Zawrzeć ustnie umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Zadbaj o odpowiedni marketing i komunikację - dziś jest to szczególnie istotne

Daj znać, że działasz - strona internetowa, newsletter i spersonalizowane e-maile, a także Facebook, Twitter czy Instagram. Każdy sposób jest dobry, by zapewnić kontrahentów, że twoje biuro nadal działa i daje sobie radę! Pozostań w kontakcie - spokojnie i rzeczowo odpowiadaj na pytania zadawane przez telefon, e-mail czy Skype. Dokładnie tłumacz, dlaczego w swojej pracy zachowujesz najwyższe środki ostrożności i zachowaj stałe godziny pracy. Poinformuj klientów o możliwości pracy zdalnej - dobrym pomysłem będzie skorzystanie z mediów społecznościowych, które umożliwiają np. zorganizowanie internetowej prezentacji dla kilku zainteresowanych osób. Pomóż zorientować się w nowej sytuacji - przygotuj się na szereg pytań od mniej lub bardziej zdezorientowanych klientów. Mogą one dotyczyć m.in. możliwości zawierania umów “twarzą w twarz”, a także aktualnych warunków udzielania kredytów. Rozwiązuj problemy na bieżąco - jeżeli w trudnej sytuacji okażesz troskę o potrzeby klientów, istnieje duża szansa na to, że wytworzone w ten sposób zaufanie zaprocentuje w późniejszym czasie. Informuj o utrzymywaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa - zachowanie nadzwyczajnych standardów bezpieczeństwa jest oczywiste dla każdego pośrednika nieruchomości, ale mimo tego warto o tym stale przypominać.

W dobie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa funkcjonowanie wielu firm jest w istotnym stopniu zakłócone, a obrót nieruchomościami nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Przedsiębiorcy z branży mogą podjąć jednak pewne kroki, które umożliwią im w miarę normalne funkcjonowanie w tej trudnej rzeczywistości. Jakie narzędzia pracy powinien wybrać dziś pośrednik nieruchomości ? W jaki sposób ma ograniczać kontakty bezpośrednie, zapewniając bezpieczeństwo sobie i innym? Jak ma przeprowadzać transakcje i zawierać nowe umowy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.Mimo znaczącej zmiany warunków rynkowych, w dalszym ciągu są na nim osoby, które muszą znaleźć nowe mieszkanie. Są również takie, które czekają już na koniec kryzysu, żeby zacząć lub wznowić poszukiwania swojego wymarzonego mieszkania.Przebywający w domach klienci nierzadko wykorzystują czas kwarantanny przeglądając oferty. W związku z tym warto utrzymywać i aktualizować bieżące oferty. Agenci oraz biura, które zastosują tę zasadę utrzymają klientów w procesie zakupowym i będą przodować w wyścigu o nich, kiedy zagrożenie epidemiczne minie.Ze względów bezpieczeństwa zaproponuj swoim klientom wideoprezentację mieszkania. Możesz ją poprowadzić bezpośrednio z nieruchomości, a poza klientem może uczestniczyć w niej także właściciel. Może zająć się on wirtualnym oprowadzeniem klienta, a Ty skupisz się na opisywaniu zalet nieruchomości.Ważnym kryterium jest to, żeby dane narzędzie sprawnie działało na Twoim urządzeniu i było już używane przez klienta - nie będzie to wymagało od niego poświęcenia dodatkowej ilości czasu na instalowanie kolejnej aplikacji.Przykładami aplikacji, które mogą znacząco przysłużyć się przy prezentowaniu nieruchomości są Messenger, Skype, Google Hangouts czy mniej popularne - Jitsi oraz Zoom.Dobrym pomysłem jest też przeprowadzenie testu połączenia z klientem przed odwiedzeniem nieruchomości lub zaproszeniem właściciela do wideokonwersacji. Sprawdź jakość obrazu wideo, połączenie internetowe oraz działanie funkcji zmieniającej kamerę z przedniej na tylną.Dobrym pomysłem jest regularne pytanie zainteresowanego nieruchomością klienta, czy odpowiada mu to, co widzi i co jeszcze chciałby zobaczyć dokładniej. Pokaż wnętrza szafek, lodówek i innych sprzętów - oczywiście jeśli wiadomo, co będzie można zobaczyć w środku.Zwracaj uwagę na reakcję potencjalnego klienta na poszczególne elementy nieruchomości. Możesz dzięki temu wyprzedzić ewentualne pytania i z miejsca wyjaśnić sporne kwestie.Praca pośrednika nieruchomości opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem. Niestety, w dobie koronawirusa , powinien być on ograniczony. Jak zatem zminimalizować bezpośrednie kontakty z klientami i innymi osobami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo?Unikanie kontaktu bezpośredniego oraz ograniczenia w pracy urzędów i sądów często nie oznaczają zupełnego zawieszenia Twojej działalności, a jedynie wymusza nieco inną formę kontaktu. Część spraw prawnych związanych z podpisywaniem umów można zrealizować zdalnie, bo pozwala na to polskie prawo.I tak np., pośrednik nieruchomości może: