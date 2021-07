Osiedle Złota Oksza w Ursusie

Firma Profbud rozpoczęła przedsprzedaż mieszkań w nowej inwestycji w warszawskim Ursusie. Osiedle Złota Oksza to 280 mieszkań w pięcioklatkowym budynku położonym przy ulicy Zagłoby. Przewidywany termin zakończenia budowy to III kwartał 2023 roku.

Start budowy przewidziany jest na IV kwartał 2021 roku, a szacowany termin zakończenia to III kwartał 2023 roku.

W budynku o zróżnicowanej wysokości, od 5 do 12 kondygnacji, znajdzie się 280 mieszkań o powierzchni od 27 m² do 102 m², od jedno- do pięciopokojowych. Wszystkie mieszkania mają balkony, a lokale na 5. piętrze wyposażone zostaną w przestronne tarasy. Pięć mieszkań na ostatniej kondygnacji ma do dyspozycji tarasy na dachu. W ramach inwestycji oddana zostanie także dwupoziomowa, wielostanowiskowa hala garażowa oraz komórki lokatorskie.Osiedle Złota Oksza zwraca uwagę ciekawą architekturą i zrównoważoną grą kolorów. Nowoczesna bryła niższej części komponuje się z okoliczną zabudową, jednak całość projektu posiada swój własny, indywidualny charakter. Przewagę bieli w górnej części budynku przełamią ciemniejsze, ceglane barwy u dołu, tworząc w ten sposób estetyczną kompozycję. Charakterystycznym elementem łączącym wszystkie części inwestycji są wnętrza loggi w eleganckich jasnobeżowych odcieniach. Pracownia architektoniczna „OPA Architekci”, która odpowiada za projekt Osiedla zadbała również o ustawność, funkcjonalność oraz komfort użytkowania oferowanych mieszkań. Możliwość dowolnej aranżacji gwarantuje zróżnicowany układ lokali, a wysokość pomieszczeń o minimum 2,70 m pozytywnie wpłynie na ich właściwe oświetlenie.W trosce o komfort mieszkańców na dziedzińcu zaaranżowano także teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci ogrodzony gęstą roślinnością. Na parterze budynku znajdą się z kolei lokale użytkowe ułatwiając tym samym codzienne życie w inwestycji, możliwość zrobienia zakupów czy skorzystania z niezbędnych usług. Osiedle w zamyśle architekta zaplanowane zostało jako nieogrodzone.W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. liczne sklepy, ośrodki kulturalno-sportowe, a także szkoły i przedszkola. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Ursus oferuje również szeroki dostęp do stref zielonych i rekreacyjnych. Spacerować, biegać lub trenować można w Parku Czechowickim, Parku Achera czy Hassów. W niedalekiej odległości od Osiedla znajduje się także stacja PKP Ursus Niedźwiadek oraz południowa obwodnica Warszawy, która umożliwia szybkie dotarcie do dowolnej części miasta lub łatwy wyjazd poza jej granice.Nazwa nowego Osiedla nawiązuje bezpośrednio do herbu dzielnicy, który przedstawia niedźwiedzia brunatnego trzymającego złotą okszę – symbol sprawiedliwości, obrony i niezłomnej woli. Złota Oksza występuje także w herbie rodu Czechowskich, niegdyś właścicieli wsi Czechowice. Od XVI wieku była to jedna z 3 aglomeracji wiejskich występujących na terenie dzisiejszego Ursusa, obok Skoroszy i Szamot. W 1952 roku z kolei Czechowice, Skorosze, Szamoty, Gołąbki i Grabkowo zostały połączone w jedno miasto o nazwie Czechowice, któremu dwa lata później, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, zmieniono nazwę na Ursus. Osiedle Złota Oksza ma jeszcze jedno ważne, historyczne powiązanie. Okrzeja to także rodzinna miejscowość Henryka Sienkiewicza, autora Trylogii, w której słynną postacią jest Onufry Zagłoba. To z kolei jego imieniem nazwana została ulica, na której powstanie inwestycja. Hasło przewodnie Osiedla Złota Oksza – „Twoja historia” nabiera w tym brzmieniu nowego, właściwego znaczenia.Start budowy przewidziany jest na IV kwartał 2021 roku, a szacowany termin zakończenia to III kwartał 2023 roku. Inwestorem jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ursus" w Warszawie.Osiedle Złota Oksza to już drugi projekt firmy Profbud realizowany w dzielnicy Ursus. Premierową inwestycją w tej lokalizacji zakończoną sukcesem jest Osiedle Ligia przy ul. Tomcia Palucha. Pierwszy etap kameralnego projektu doczekał się również swojej kontynuacji przy ul. Kolorowej. Osiedle Ligia etap II już niebawem stanie się domem dla 78 nowych lokatorów – termin zakończenia budowy przewidziany jest bowiem na IV kwartał br. Pomimo trwających prac nad inwestycją nieruchomość została już sprzedana w niemal 100%.