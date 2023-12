Nowe mieszkania w Krakowie: Przewóz 42 od ATAL

ATAL rozpoczyna sprzedaż mieszkań w swojej krakowskiej inwestycji Przewóz 42. Nowa inwestycja dewelopera to 5-piętrowy budynek ze 126 mieszkaniami. Ceny wahają się od 11 800 do 15 000 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

Inwestycja Przewóz 42 powstaje w dzielnicy Podgórze, w Krakowie. To nowoczesny, 5-piętrowy budynek, zaprojektowany przez krakowski zespół architektów ATAL. W ofercie jest 126 mieszkań o układach od jednego do pięciu pokoi. Ceny wahają się od 11 800 do 15 000 zł za mkw. w stanie deweloperskim.Mieszkania w inwestycji Przewóz 42 ATAL będą miały powierzchnię od 27 do 128 mkw. Będą dobrze nasłonecznione i ustawne, co umożliwi atrakcyjną oraz ergonomiczną aranżację wnętrz. Do wielu z nich przynależą balkony lub loggie, a na poziomie -1 zaplanowano komórki lokatorskie i miejsca parkingowe.Za dodatkową opłatą (już od 999 zł za mkw.) klienci mogą wykończyć swoje mieszkanie „pod klucz”, korzystając z którejś z trzech opcji pakietu wykończeniowego ATAL Design.Podgórze to dzielnica w południowo-wschodniej części Krakowa, z licznymi zaletami dużej aglomeracji. To jedna z ulubionych części miasta krakowian, w której rozwój mieszkalnictwa w ostatniej dekadzie bardzo przyspieszył. Każdy znajdzie tu bowiem niemal wszystko, co jest potrzebne do komfortowego funkcjonowania na co dzień, a także do aktywności w czasie wolnym. Malownicze tereny zielone, w tym Zalew Bagry, Kopiec Kraka czy Stary Kamieniołom stanowią doskonałe miejsce odpoczynku lub rekreacji.W najbliższej okolicy inwestycji Przewóz 42 ATAL znajdują się liczne atrakcje turystyczne oraz infrastruktura drogowa i handlowo-usługowa, w tym trzy duże galerie handlowe, do których można dotrzeć w niespełna kwadrans podróży autem lub komunikacją miejską. W okolicy mieszkańcy będą mieć także do dyspozycji liczne sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe, jak również miejsca rozrywki. Szeroka jest też oferta placówek edukacyjnych, co docenią rodzice z małymi dziećmi.Okolica jest bardzo dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Inwestycja powstaje przy jednej z największych arterii miejskich, a do centrum można wygodnie dojechać kilkoma liniami autobusowymi i tramwajowymi. Przystanki położone są w odległości kilkuminutowego spaceru.