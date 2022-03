Strefa Cegielnia trafiła do sprzedaży

Na krakowskich Zesławicach powstanie kompleks mieszkaniowy Strefa Cegielnia. W sprzedaży jest już pierwszy etap inwestycji, a w nim 144 mieszkania, których ceny zaczynają się od 7 600 zł brutto za mkw.

Jest to kolejna z naszych inwestycji, która powstaje na historycznych terenach poprzemysłowych. Wcześniej zrealizowaliśmy np. Nowe Miasto Młyn Różanka, czy też ATAL Residence Zabłocie. Miejsca te odżywają na nowo, a my staramy się utrzymać ich postindustrialny charakter. Podobnie będzie też i w tym przypadku. Nowoczesna architektura Strefy Cegielnia będzie idealnie współgrać z okoliczną zabudową. Projekt uwzględnia też zielone dachy, ażurowe zadaszenia balkonów na ostatnich kondygnacjach oraz strefy rekreacji dla mieszkańców – mówi Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Strefa Cegielnia - wizualizacja Pierwszy etap inwestycji Strefa Cegielnia będzie obejmował dwa budynki: dwu- oraz jednosegmentowy o pięciu kondygnacjach naziemnych, oraz jednej podziemnej.

W latach 50-ych XX wieku funkcjonowała tu cegielnia, która zaopatrywała budowę osiedli na Nowej Hucie.W pierwszym etapie inwestycji Strefa Cegielnia powstana dwa budynki: dwu- oraz jednosegmentowy o pięciu kondygnacjach naziemnych, oraz jednej podziemnej. Na poziomie -1 znajdą się garaże oraz komórki lokatorskie. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji także naziemne miejsca postojowe. Wszystkie mieszkania posiadać będą loggie lub balkon, a te znajdujące się na parterze zielony ogródek. Ceny rozpoczynają się od 7 600 zł brutto/mkw. Chętni do zakupu mieszkania pod klucz mogą skorzystać z usług ATAL Design i mogą od razu cieszyć się w pełni zaaranżowaną przestrzenią.Inwestycja Strefa Cegielnia mieści się w urokliwej okolicy, o dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze. W odległości kilkuminutowego spaceru znaleźć można niewielkie sklepy, pozwalające na codzienne zakupy. Krótka podróż samochodem pozwoli dostać się do restauracji oraz licznych punktów usługowych. Nieopodal działa żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa, a najbliższa okolica oferuje też wiele miejsc idealnych do rekreacji na świeżym powietrzu. W sąsiedztwie położony jest niewielki park, plac zabaw, a w zasięgu 10-minutowego spaceru znajduje się Zalew Zesławice.Zakończenie inwestycji jest planowane na I kwartał 2024. Za jej projekt odpowiada B2 Studio.