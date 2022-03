Źródlana 31 Residence. Nowe mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, okolice ulicy Modrzewskiego, niedalekie sąsiedztwo Galerii Focus Mall. To właśnie pod tym adresem powstają nowe mieszkania z portfolio firmy ATAL. Źródlana 31 Residence to łącznie 141 lokali o powierzchniach od 34 do 105 m2.

Jest to projekt przeznaczony dla wymagających klientów. Kompleks charakteryzuje się atrakcyjną architekturą, wysokiej jakości rozwiązaniami technologicznymi oraz energooszczędną technologią. Znajduje się w spokojnej lokalizacji, z łatwym dostępem do centrum miasta – mówi Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Jak poinformował ATAL, sprzedaż nowych mieszkań należących do Źródlana 31 Residence właśnie ruszyła. Projekt zakłada powstanie dwóch budynków wielorodzinnych. W pierwszym etapie deweloper oferuje 54 lokale, dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 37 do 90 m2. Kolejny budynek (B) to 87 mieszkań w tym również pięciopokojowych o metrażach od 34 do 105 m2.Większość mieszkań posiadać będzie duże balkony, a te położone na najwyższych kondygnacjach, tarasy. Natomiast do lokali usytuowanych na parterze przynależeć będą ogródki.Budynki wyposażone będą w ciekawe rozwiązania, takie jak wentylacja mechaniczna, ogrzewanie podłogowe, czy też cichobieżne windy. Na terenie inwestycji znajdzie się też sporo zieleni i miejsc rekreacji - ławki, siedziska, stoliki, czy też plac zabaw. Ponadto, do dyspozycji zmotoryzowanych mieszkańców będzie 141 miejsc parkingowych w garażu podziemnym, a także 16 miejsc na parkingu naziemnym.Architektura osiedla utrzymana zostanie w stylistyce modernistycznej, dopasowanej do okolicznej zabudowy. W bryłach budynków dominować będzie biel z akcentami w odcieniach ciemnej szarości oraz imitującymi drewno. Za projekt odpowiedzialne jest biuro Archymetria z Poznania, z ponad 20 letnim doświadczeniem w projektowaniu budynków wielorodzinnych.Kompleks powstanie w nowoczesnej części Piotrkowa Trybunalskiego, obok ulicy Modrzewskiego, niedaleko Galerii Focus Mall i innych kluczowych obiektów handlowo-usługowych. Do Łodzi, w której funkcjonuje filia ATAL i która będzie prowadzić inwestycję w Piotrkowie Trybunalskim, jest zaledwie 40 minut samochodem.Ceny mieszczą się w granicach 6 800 – 7 300 za metr kwadratowy, a biuro sprzedaży jest zlokalizowane w piotrkowskim lokalu, przy ul. Kostromskiej 49e. ATAL oferuje możliwość wykończenia mieszkania pod klucz oraz pomoc przy finansowaniu zakupu. Planowany termin przekazania inwestycji do użytkowania to drugi kwartał 2024.