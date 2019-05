Grupa Inwest buduje nowe mieszkania w Poznaniu

Nowe mieszkania na poznańskich Naramowicach. Grupa Inwest ruszyła właśnie ze sprzedażą lokali, które powstaną przy ulicy Karpiej, w ramach kolejnego etapu osiedla Harmonia+. Tym razem przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 85 mieszkań o powierzchniach od 38 do 74 mkw. Równocześnie deweloper prowadzi prace związane z realizacją zlokalizowanego w pobliżu Jeziora Maltańskiego projektu Nova Łacina.

– Bezpieczeństwo i komfort przyszłych mieszkańców jest dla nas bardzo istotne, dlatego na osiedlu pojawi się monitoring. Przewidzieliśmy przestrzeń na plac zabaw dla maluchów – podkreśla Mateusz Glema z poznańskiego biura sprzedaży Grupy Inwest.

– To jedna z najlepszych lokalizacji do zamieszkania w obrębie Poznania, łącząca w sobie wszystkie elementy, dzięki którym czujemy wygodę na co dzień – podsumowuje Mateusz Glema, przedstawiciel Grupy Inwest.

Harmonia+ Karpia 27 to łącznie trzy pięciokondygnacyjne budynki z podziemną halą garażową oraz naziemnym parkingiem. W ofercie dewelopera właśnie pojawił się budynek B, a w nim 85 mieszkań o metrażach od 38 do 74 mkw. Każde z nich posiadać będzie balkon lub taras, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków . Budynek zostanie wyposażony w cichobieżną windę i zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ceny rozpoczynają się od 5 459 zł brutto za mkw. Harmonogram prac zakłada, że klucze zostaną przekazane w II połowie nadchodzącego roku.Deweloper zainwestuje również w osiedlową infrastrukturę - w wewnętrzne drogi, parkingi, chodniki oraz oświetlenie. Zostanie wysiana trawa i pojawią się zielone nasadzenia.Osiedle Harmonia+ Karpia 27 jest położone o krok od terenów zielonych. Okolica zapewnia dostęp do przedszkoli, szkół, przychodni, aptek czy punktów usługowo-handlowych. Przystanki autobusowe to bezpieczny dojazd w każdą część miasta, a planowana realizacja linii tramwajowej dodatkowo usprawni komunikację.Drugim projektem mieszkaniowym w Poznaniu, realizowanym przez Grupę Inwest, jest Nova Łacina przy ul. Niemena 5, blisko Jeziora Maltańskiego i Wartostrady. Osiedle, które zostało zaprezentowane premierowo podczas marcowych Targów Mieszkań i Domów w Poznaniu, będzie liczyć łącznie 110 lokali mieszkalnych o powierzchni od 27 do 110 mkw. Sześciokondygnacyjny budynek zostanie wyposażony w windę, lokale handlowo-usługowe na parterze i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano też miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie w dwupoziomowej hali garażowej. Na zakupy przyszli mieszkańcy będą mogli udać się choćby do Galerii Posnania, oddalonej 200 m od inwestycji. Obok są przystanki komunikacji miejskiej.Ceny rozpoczynają się od 6 300 zł brutto za mkw. Przewidywany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2020 roku.Budowa dwóch osiedli w różnych lokalizacjach oznacza, że deweloper jednocześnie trafia do szerszego grona klientów, mocno stawiając na Poznań. Inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i takich, którzy kupują z myślą o inwestycji. W przypadku osiedla Harmonia+ Karpia 27 w budynku 40% procent z wszystkich lokali znalazło swoich nabywców. W inwestycji Nova Łacina jest to 26% procent mieszkań. Deweloper Grupa Inwest ma już w planach kolejne inwestycje na terenie Poznania.