Rusza sprzedaż Pierwszej Dzielnicy w Katowicach

W Katowicach, w pobliskim sąsiedztwie Strefy Kultury powstaje nowa realizacja firmy TDJ Estate. Sprzedaż mieszkań właśnie ruszyła. W ofercie dewelopera znalazły się również lokale usługowe.

– Przygotowaliśmy uniwersalną i elastyczną ofertę, która odpowiada na potrzeby różnych odbiorców. Wierzymy, że mieszkaniami w Pierwszej Dzielnicy zainteresują się rodziny, które szukają bardzo dobrze skomunikowanej lokalizacji, zapewniającej pełną infrastrukturę handlową, usługową i publiczną. Nasza inwestycja zagwarantuje im komfort i oszczędność czasu. Liczymy, że te atuty docenią również osoby pracujące w centrum Katowic, które na co dzień dojeżdżają do biura z odległych dzielnic lub miast, ale rozważają zmianę obecnego lokum – mówi Adam Urbański, manager ds. sprzedaży w TDJ Estate.

– Lokale te projektowaliśmy z myślą o stworzeniu warunków sprzyjających integracji i poznawaniu się sąsiadów. To istotne zwłaszcza dziś, kiedy poczucie wspólnotowości na nowych osiedlach jest słabe. W naszej bawialni rodzice będą mogli zorganizować urodziny dziecka, a w strefie co-workingu – w ciszy popracować. Wierzymy, że to udogodnienie ma szansę bardzo pozytywnie wpłynąć na budowanie społeczności mieszkańców i podnoszenie komfortu ich życia – przekonuje Adam Urbański.

W pierwszym etapie inwestycji powstaną trzy 12-kondygnacyjne budynki, a w nich 265 mieszkań. Przeszło połowa z nich to duże, trzy- i czteropokojowe lokale o powierzchni od 59 do 95 mkw. W ofercie nie zabrakło jednak także kawalerek (28 mkw.) oraz mieszkań dwupokojowych (średni metraż wynosi 43 mkw.). Najwyższe kondygnacje zarezerwowano dla przestronnych apartamentów o metrażach od 102 do 231 mkw.Inwestor deklaruje, że zadbał o jak najwyższy standard mieszkań . Do każdego z nich należeć będzie co najmniej jeden balkon lub taras. Loggie wyposażone zostaną w szklane, przesuwne panele, które stanowić będą skuteczną ochronę przed deszczem lub wiatrem. Układy mieszkań mają gwarantować funkcjonalność i uwzględniać ekspozycję okien względem stron świata. Pozwalają w elastyczny sposób aranżować przestrzeń, zgodnie z indywidualnymi preferencjami właścicieli.Mieszkania wyróżnia także ponadstandardowa wysokość pomieszczeń – w zależności od kondygnacji, wynosi ona od 275 do 300 cm. Na najwyższych piętrach znajdą się instalacje przygotowane do montażu klimatyzacji. Logotermy w każdym lokalu zwiększają komfort i ułatwią precyzyjne rozliczenie zużycia ciepła i wody.Zainteresowani zakupem mogą też liczyć na atrakcyjne wykończenie części wspólnych. Korytarze, hole i windy będą oznakowane systemem identyfikacji wizualnej, przygotowanym przez pracownię Medusa Group. Inwestor zaplanował także trzy lokale wspólne do wyłącznej dyspozycji mieszkańców. Będą to: bawialnia, pralnia i strefa coworkingu.W budynkach znajdą się też komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Dwukondygnacyjny parking podziemny zapewni miejsca dla 292 pojazdów. Zaprojektowano w nim stacje ładowania samochodów elektrycznych, miejsca dla rowerów i motocykli. Wśród udogodnień inwestor zapewnia też ochronę budynkową i monitoring.Oprócz mieszkań, w ofercie sprzedażowej udostępniono 13 lokali usługowych. Ich metraże wynoszą od 28 do 292 mkw. Inwestor przekonuje, że to doskonała lokalizacja m.in. dla delikatesów, piekarni, salonu kosmetycznego i fryzjerskiego, gabinetu dentystycznego, placówki banku, przedszkola oraz kawiarni. Zachęca przedsiębiorców dużym potencjałem osiedla i jego sąsiedztwa, a także wieloma udogodnieniami funkcjonalnymi (m.in. w pełni przeszklone witryny z doskonałą ekspozycją na ulicę Góreckiego, elastyczne układy lokali z możliwością dowolnej aranżacji).