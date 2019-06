Dolina Mokotów. Nowe mieszkania od Yareal

Na warszawskim Mokotowie Yareal rusza z pracami przy realizacji Osiedla Dolina Mokotów. Inwestycja, w ramach której zaplanowano powstanie trzech kameralnych apartamentowców z 93 lokalami, powstanie pod tzw. skocznią na warszawskim Mokotowie. Jest to teren objęty dużym projektem zabudowy rozległych, zielonych przestrzeni zlokalizowanych pod skarpą wiślaną i sięgających zbiegu alei Sikorskiego i Wilanowskiej.

„Funkcjonalne, zaledwie dwupiętrowe apartamentowce w Dolinie Mokotów zostaną wyeksponowane na południową stronę, wprost na zielone dziedzińce, których przedłużeniem będzie duży skwer w sąsiedztwie parku. Większość apartamentów będą stanowiły duże lokale, z przeszkleniami większymi o 30% niż standardowe oraz dużymi balkonami i loggiami ciągnącymi się wokół budynków. Dolina Mokotów zapewni mieszkańcom nie tylko mnóstwo zieleni i spokój, ale również prywatność, ponieważ w każdej z klatek schodowych znajdą się zaledwie 3-4 mieszkania” – wyjaśnia Jacek Zengteler, członek zarządu Yareal Polska, kierujący działem inwestycji mieszkaniowych Yareal Polska.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dolina Mokotów Sprzedaż I etapu inwestycji właśnie ruszyła

Dolina Mokotów powstaje na działce zlokalizowanej na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Całość zabudowy powstającej u podnóża Skarpy Warszawskiej ma w założeniu tworzyć dzielnicę-ogród, gdzie minimum 60% terenów zajmie tzw. powierzchnia biologicznie czynna, a więc obszar gwarantujący swoim mieszkańcom pobliskie sąsiedztwo przyrody.Yarel rozpoczął właśnie sprzedaż pierwszego z trzech kameralnych, dwupiętrowych apartamentowców, w ramach którego zaplanowano powstanie 27 mieszkań. Budynki będą od zachodu sąsiadować z ogólnodostępnym parkiem linearnym. Na sześciu hektarach zieleni położonych tuż obok apartamentów Doliny Mokotów stworzona zostanie z kolei zielona enklawa ze zbiornikami wodnymi, nasadzeniami oraz infrastrukturą sprzyjającą rekreacji.W inwestycji Dolina Mokotów najwięcej powstanie apartamentów 4-pokojowych o powierzchni 90-117 mkw. Dostępne będą również mniejsze apartamenty 2- oraz 3-pokojowe (41-71 mkw). W ofercie Doliny Mokotów znajdują się także pojedyncze kawalerki (ok. 32 mkw.) i apartamenty 5-pokojowe, z metrażem sięgającym 140 mkw.Nietypowym rozwiązaniem opracowanym przez Yareal są apartamenty projektowane z myślą o współczesnych rodzinach wielopokoleniowych. To lokale, umożliwiające zaaranżowane drugiego, niezależnego wejścia do mieszkania, prowadzącego do prywatnej części, w której może zamieszkać np. babcia. Znajdzie się w nich oddzielna łazienka i aneks kuchenny. Dzięki takiemu podejściu zapewniona zostanie niezależność i komfort zamieszkania seniora, który - pozostając w bezpośrednim sąsiedztwie i pod opieką najbliższych - będzie mógł prowadzić własne gospodarstwo domowe. Niezależne wejście do apartamentu będzie atrakcyjne również dla rodzin korzystających ze stałej opieki niani.Wszystkie nowe mieszkania będą miały możliwość zamontowania klimatyzacji, ponieważ już na etapie projektowania przewidziano zarówno odpowiednie instalacje, jak i dyskretne miejsce dla urządzeń na dachach budynków.W garażu podziemnym powstanie w sumie 127 miejsc parkingowych z możliwością zamontowania na życzenie osobistej stacji ładowania samochodów elektrycznych z indywidualnym licznikiem zużycia energii. Inwestycja zostanie certyfikowana w systemie ekologicznego budownictwa BREEAM. Projekt zakłada osiągnięcie oceny BREEAM na poziomie Very Good, czyli najwyższej, jaką otrzymywały dotychczas pojedyncze inwestycje mieszkaniowe w Polsce. Właściciele wszystkich apartamentów w Dolinie Mokotów otrzymają w standardzie pakiet inteligentnych rozwiązań do zarządzania domem. Dzięki urządzeniom dostarczonym przez lidera rynku rozwiązań smart home w Polsce, firmę Fibaro, mieszkańcy będą mogli m.in. sterować domowymi urządzeniami przy pomocy smartfonu lub tabletu.Rozpoczęcie budowy Doliny Mokotów zaplanowano na jesień tego roku.