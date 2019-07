Piastowska Residence. Nowe mieszkania w Krakowie

Ulica Piastowska 34, pobliskie sąsiedztwo krakowskich Błoń. To właśnie pod tym adresem wzniesie się apartamentowiec Piastowska Residence, a w nim 58 nowych mieszkań. Inwestycja z portfolio Terra Casa S.A., inspirowana przyrodą Kalifornii i aktywnym stylem życia jej mieszkańców, ma wpisywać się w swoje rekreacyjno-sportowe otoczenie. Deweloper uzyskał już pozwolenie na budowę. Harmonogram przewiduje, że zakończenie prac przypadnie na ostatni kwartał nadchodzącego roku.

Piastowska to adres, który zna każdy krakowianin. To atrakcyjna lokalizacja, która zapewnia nie tylko bliskość zielonych terenów Błoń i Parku Jordana, ale również dostęp do rozbudowanej, wielkomiejskiej infrastruktury, z dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną, handlem, usługami oraz ofertą kulturalno-rozrywkową i sportowo-rekreacyjną. Dobre połączenie z centrum miasta i lotniskiem oraz sąsiedztwo biurowców sprawiają, że jest to jedna z najatrakcyjniejszych pod względem inwestycyjnym części miasta.W apartamentowcu Piastowska Residence zaplanowano 58 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Parter budynku został zarezerwowany na handel i usługi, a dwa podziemne poziomy - na garaż z 78 miejscami postojowymi , rowerownią i pomieszczeniami gospodarczymi. Generalnym wykonawcą inwestycji została wybrana firma TK Bud, znana z realizacji budynku NY Residence przy ulicy Wrocławskiej 33 dla Terra Casa.Piastowska Residence, tak jak wszystkie inwestycje Terra Casa, wyróżniać ma się wysoką estetyką i jakością wykończenia oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Motywem przewodnim projektu przy Piastowskiej 34 jest krajobraz Kalifornii - słońce, piasek i ocean. Nawiązaniem do nich będą ciepłe barwy, naturalne materiały i duża ilość światła we wnętrzach. Lobby, wykończone naturalnym drewnem i kamieniem, ma być wizytówką inwestycji i jej mieszkańców.Każde mieszkanie w Piastowska Residence będzie bezpośrednio podpięte do szerokopasmowego Internetu światłowodowego. Wstęp do budynku będzie chroniony poprzez system monitoringu oraz biometryczną kontrolę wejścia ze skanowaniem linii papilarnych. Ponadto na wyposażeniu parkingu Piastowska Residence znajda się stacje ładowania samochodów elektrycznych i system „hand free”.Piastowska Residence zaprojektowana została przez pracownię BS-Arch pod kierownictwem Adama Bielańskiego, a wystrój wnętrz nawiązujący do natury i przyrody Kalifornii przygotowała renomowana pracownia MJ Animo z Krakowa.