Pozytywny Mokotów już w budowie

Na warszawskim Mokotowie Yareal rusza z pracami przy realizacji Osiedla Pozytywny Mokotów. Inwestycja powstaje na działce zlokalizowanej u zbiegu ulic Konstruktorskiej i Postępu. Prace będą odbywać się w trzech etapach, w ramach których powstanie ponad 600 mieszkań. W pierwszej, właśnie rozpoczynającej się fazie projektu, powstanie 125 mieszkań. Niemal połowa z nich już znalazła swoich nabywców.



„Pozytywny Mokotów znakomicie wpisuje się w trwającą już od kilku lat transformację dzielnicy. Mieszkania na Służewcu są chętnie kupowane przez klientów pracujących w okolicznych biurowcach lub inwestujących w mieszkania na wynajem. Inwestycja Yareal to nie tylko lokale mieszkalne i usługowe, ale również wewnętrzna aleja ogrodowa, wokół której powstanie całe osiedle. Wszystkie budynki będą wyeksponowane właśnie na ten ponad 200-metrowy deptak z ogrodem łączącym cały kompleks dzięki starannie skomponowanej zieleni, na której znajdą się zarówno tereny wspólne ze skwerami i placami zabaw, jak i prywatne ogródki” – wyjaśnia Jacek Zengteler, członek zarządu Yareal, odpowiadający za rozwój inwestycji mieszkaniowych.



Pozytywny Mokotów wzniesie się na liczącej sobie ponad 2 hektary działce, którą od Galerii Mokotów dzieli zaledwie kilkuminutowy spacer. W pierwszej fazie prac u zbiegu ulic Postępu i Konstruktorskiej zbudowany zostanie narożny budynek ze 102 mieszkaniami oraz kameralny punktowiec, w którym znajdzie się miejsce dla 23 lokali. Nabywcy mogą wybierać spośród mieszkań o powierzchni od 34 do 108 mkw.Ostatnie lata przyniosły dzielnicy Mokotów pozytywne, miastotwórcze zmiany, które prowadziły zarówno do uzupełnienia jego funkcji mieszkaniowej, jak i poprawy infrastruktury komunikacyjnej na Służewcu. Inwestycji mieszkaniowych powstało już w tym rejonie tak wiele, że z przekonaniem można mówić o przełamaniu biurowo-postindustrialnego charakteru tego rejonu stolicy. Z kolei oddanie do użytku wyremontowanej ul. Marynarskiej znacząco przyczyniło się do bardziej komfortowego dojazdu, zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską, w tym tramwajami. W trakcie przygotowań jest też projekt stworzenia parku linearnego wzdłuż dawnej bocznicy kolejowej, prowadzącej od ul. Suwak do ul. Postępu.Docelowo na Pozytywnym Mokotowie powstanie 7 budynków z ponad 600 mieszkaniami, w większości najbardziej poszukiwanymi lokalami o małym i średnim metrażu. W pierzejach budynków przewidziano ciąg lokali usługowych, przed którymi powstanie również ogólnodostępny plac miejski.W garażu podziemnym mieszkańcy pierwszego etapu inwestycji będą mieli do dyspozycji 148 miejsc parkingowych, z których część zostanie wyposażona w indywidualne stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Projekt Pozytywnego Mokotowa jest certyfikowany w systemie zrównoważonego budownictwa BREEAM z oceną Very Good, czyli najwyższą, jaką uzyskiwały w Polsce do tej pory nieliczne inwestycje mieszkaniowe. Dodatkowo, wszystkie mieszkania będą w standardzie wyposażone w pakiet systemu inteligentnego zarządzania domem, opracowany przez lidera rynku smart home - Fibaro.Oddanie do użytku pierwszego etapu Pozytywnego Mokotowa przewidziano na drugi kwartał 2021 roku. Start realizacji kolejnej fazy inwestycji zaplanowano na przyszły rok. Projekt architektoniczny Pozytywnego Mokotowa powstał w renomowanej pracowni Hermanowicz Rewski Architekci.