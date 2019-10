Kadłubka 2 - nowe mieszkania w Poznaniu

Nowe mieszkania w Poznaniu. Firma Inwestycje Hryniewicz.pl wystartowała z pracami związanymi z realizacją wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Kadłubka 2 na Jeżycach. Kameralna inwestycja dostarczy na wielkopolski rynek 19 lokali o powierzchniach od 25 do 63 mkw. Plany zakładają, że ich budowa zakończy się wiosną nadchodzącego roku.

– Dbamy o maksymalną ustawność pomieszczeń, bo wiem jak ważny jest to aspekt dla przyszłych mieszkańców – podkreśla Piotr Hryniewicz, właściciel firmy Inwestycje Hryniewicz.pl. Do wyboru są kawalerki, a także dwu- i trzypokojowe lokale. Do mieszkań znajdujących się na parterze przynależą ogródki. Mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają balkony. Wszystkie powierzchnie zostaną oddane w ręce nabywców w stanie deweloperskim wiosną 2020 roku – Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie budowa osiągnęła już poziom parteru, a mury pną się sukcesywnie w górę – dodaje Piotr Hryniewicz.

Firma Inwestycje Hryniewicz.pl znana jest za sprawą takich realizacji jak powstała na terenie Grunwaldu Willa Racławicka, Sikorskiego 8 – odrestaurowana kamienica na Wildzie oraz Pałacowa 2 – wielorodzinny budynek wzniesiony w podpoznańskiej Dąbrówce. Wszystkie z wymienionych inwestycji zostały już ukończone i częściowo znalazły już swoich właścicieli. Na Sikorskiego 8 wolnych jest jeszcze 6 lokali o powierzchni od 43 do 54 mkw. Do każdego z nich należy bezpłatna komórka lokatorska oraz miejsce postojowe na wewnętrznym, zamkniętym dziedzińcu. W ofercie Pałacowa 2 na nabywców czeka również 6 nowych mieszkań o metrażu od 47 do 95 mkw.Teraz firma zabrała się za prace związane z zupełnie nową realizacją. Kameralny budynek, który wznosi się przy ulicy Kadłubka 2 na Jeżycach, oferuje kupujących 19 funkcjonalnych mieszkań o metrażach od 25 do 63 mkw.