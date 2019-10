Osiedle Idea w Radomiu jeszcze większe

Na terenie radomskiej dzielnicy Wacyn powstaje kolejna już faza Osiedla Idea. Unidevelopment rozpoczął właśnie budowę etapu Alfa. Przyszli mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 51 mieszkań o powierzchniach od 30 do 78 m². Sprzedaż lokali już ruszyła. Ceny rozpoczynają się od 4970/m².

„Utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie Osiedlem Idea, pokazuje, że w Radomiu nadal istnieje duży popyt na budownictwo mieszkaniowe. Liczba nieruchomości dostępnych tu na rynku pierwotnym jest niewystarczająca i nie zaspokaja rosnącego zapotrzebowania. Nasze dotychczasowe realizacje utwierdziły tutejszych klientów w przekonaniu, że kładziemy duży nacisk na funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania, wysoką jakość wykonania i ciekawie zaaranżowaną zieleń w otoczeniu inwestycji. Dzięki temu, w niespełna miesiąc po wprowadzeniu na rynek etapu Alfa, 25% mieszkań objętych jest już umowami rezerwacyjnymi.” - mówi Ewa Przeździecka, Członek Zarządu Unidevelopment SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe owy etap Osiedla Idea w Radomiu Najnowsza część Osiedla Idea to trzypiętrowy budynek z 51 mieszkaniami

Osiedle Idea powiększa się o etap nazwany Alfa, w ramach którego powstanie trzypiętrowy budynek, a w nim 51 mieszkań o powierzchniach od 30 do 78 m2. Jak zapewnia deweloper, inwestycja ma łączyć kameralny charakter z udogodnieniami, które zapewniać będą codzienny komfort mieszkańców. Mowa tu chociażby o garażu podziemnym z 36 miejscami postojowymi , 36 naziemnych miejscach parkingowych, boksach przeznaczonych dla jednośladów oraz komórkach lokatorskich.Unidevelopment posiada w radomskiej dzielnicy Wacyn teren o powierzchni ok. 29 ha, znajdujący się pomiędzy ulicą Przytycką, Listopadową, Radiową i Uniwersytecką. To spokojna okolica, dogodnie skomunikowana z pobliskim centrum miasta. Spółka będzie realizowała tu kolejne przedsięwzięcia, łącząc funkcje mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne. Mieszkańcy nowych budynków będą mieli również możliwość, by korzystać z terenów zielonych, które mają powstać wokół pobliskiego akwenu. Wdrożenie w życie tych założeń urbanistycznych, pozwoliłoby ożywić tę część miasta i zachęcić do spędzania wolnego czasu w przyjaznym otoczeniu.Osiedle Idea Alfa to już trzecia z inwestycji deweloperskich Unidevelopment w tej części Radomia. Dotychczas spółka zrealizowała już budynek wielorodzinny, w którym powstało 46 mieszkań i lokale usługowe oraz ukończyła pierwszą część Osiedla Idea Ogrody, czyli kompleksu budynków w zabudowie bliźniaczej, w których zaprojektowano po cztery lokale mieszkalne o powierzchniach 85 i 92 m². Każde z nich posiada oddzielne wejście oraz prywatny ogródek.Zakończenie budowy etapu Alfa planowane jest na IV kwartał 2020 r. Projekt budynku przygotowało studio BDM Architekci. Mieszkania dostępne są w cenach od 4970 zł. Więcej na temat tej inwestycji można dowiedzieć się w biurze sprzedaży znajdującym się przy ul. Listopadowej 5 w Radomiu.