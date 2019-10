Skanska uruchamia sprzedaż osiedla Holm House 3

Skanska wprowadziła do sprzedaży 232 mieszkania powstające w ramach trzeciego etapu mokotowskiego kompleksu Holm House. Inwestycja powstaje między ulicami Domaniewską a Zdziechowskiego, a więc w pobliżu stacji metra Wierzbno i Wilanowska i w niedalekim sąsiedztwie tzw. Mordoru. Osiedle posada certyfikację BREEAM.



Oprócz lokalizacji Holm House wyróżnia wysoki standard wykończenia. W ramach 3. etapu proponujemy 232 apartamenty o powierzchni od 26 do 118 mkw. Ich nowoczesny charakter wyeksponują duże, drewniane okna. Dodatkowo wyposażyliśmy je w nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne, które stanowią skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłu typów PM10 i PM2,5, równocześnie zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza w mieszkaniu. Efektu dopełni elegancka elewacja frontowa z elementami szkła i okładziny drewnopodobnej. Do współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy renomowaną pracownię Mąka Sojka Architekci - mówi Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska.

Cechy inwestycji:

liczba mieszkań: 232

metraże: od 26 do 118 mkw.

mieszkania od 1- do 5-pokojowych

6 lokali usługowych

standardowa wysokość pomieszczeń: ok. 2,7 m

planowany termin zakończenia budowy: III kw. 2022 r.

za projekt odpowiada pracownia: Mąka Sojka Architekci

generalny wykonawca: Skanska S.A.



Holm House 3 to dwa budynki o zróżnicowanych bryłach (9 i 12 kondygnacji), a w nich - jak już wspomniano we wstępie - 232 mieszkania o wysokości 2,7 m i dużych przeszkleniach. Do każdego z nich należeć będzie balkon, loggia lub taras, a w przypadku parterów - przydomowy ogródek Lokalizacja inwestycji z jednej strony zapewnia pobliskie sąsiedztwo biurowego zagłębia stolicy, z drugiej ma pozwalać na chwilę wytchnienia. Deweloper zapewnia, że zadbał o aspekt środowiskowy, wspierany rozwiązaniami smart. Na terenie osiedla pojawi się roślinność, w tym gatunki (głównie krzewy liściaste), które mają wspomagać efektywność filtracji powietrza i stanowić oręże w walce ze smogie m. Dzięki zastosowaniu systemu odzyskiwania wody, do jej podlewania będzie wykorzystywana deszczówka. W częściach wspólnych znajdą się także budki dla ptaków i owadów, których obecność przyczyni się do zachowania różnorodności przyrodniczej na osiedlu.To właśnie duża dbałość o środowisko jest charakterystyczna dla inwestycji Skanska. Skanska jest pierwszym deweloperem w Polsce, który uzyskał certyfikat BREEAM dla budynków mieszkaniowych. Od tego czasu wszystkie jego osiedla budowane są zgodnie z najwyższymi normami, potwierdzającymi jakość i zrównoważony charakter inwestycji. Taki będzie też kolejny etap Holm House. Skanska zaproponuje również jego mieszkańcom atrakcyjne ceny energii dzięki umowie podpisanej z dostawcą mającym konkurencyjną ofertę.Skanska przykłada także dużą wagę do praktycznych rozwiązań, które sprawiają, że jej inwestycje zapewniają komfort i wygodę mieszkańcom w różnym wieku i o różnych potrzebach. Osiedle Holm House wyposażone zostanie w stojaki i myjnie dla rowerów. W garażu, oprócz komórek i boksów rowerowych, znajdą się także gniazda elektryczne, co umożliwi m.in. wygodne odkurzenie samochodu. Przesyłki kurierskie będzie można z kolei przechować w pomieszczeniu ochrony. Deweloper przewidział także pomieszczenie na wózki i rowery. Na terenie osiedla, przy jednym z pierwszych etapów, znajdują się: coolomat i ławka solarna, umożliwiająca ładowanie laptopów czy telefonów za pomocą portu USB.