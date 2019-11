Lokum Salsa. Nowe mieszkania w Krakowie

Lokum Deweloper buduje nowe mieszkania w Krakowie. Tym razem chodzi o powstającą na Zabłociu inwestycję Lokum Salsa. Do sprzedaży trafiło właśnie 230 mieszkań o podwyższonym standardzie i powierzchniach od 28 do 115 m². Ceny rozpoczynają się od 11 330 zł/m².

- Projektując osiedle, sięgnęliśmy po proste, nowoczesne formy, a jednocześnie staraliśmy się nawiązać do historii Zabłocia. Klinkierowa okładzina na elewacjach, ciemna stolarka okienna oraz balustrady balkonów ze stali i szkła są ukłonem w stronę poprzemysłowego charakteru tej części miasta. Ich surowość przełamują regularnie rozmieszczone na fasadach pionowe pasy białych wykuszy. Rozrzeźbiają one bryły budynków, dodając im lekkości i elegancji, a zarazem definiują ich rytm i dynamikę – wyjaśnia Grzegorz Szlachetka z pracowni Blok Architekci.

- Dzięki zróżnicowanej ofercie idealne miejsce znajdą tu dla siebie wszyscy, dla których ważna jest wygoda i prestiż życia w centrum Krakowa – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. – Położenie osiedla w intensywnie rozwijającej się dzielnicy, w pobliżu ośrodków biznesowych i targowych oraz szkół i uczelni to także jego ogromny atut w aspekcie inwestycyjnym – dodaje Prezes.

Lokum Salsa wznosi się przy ulicy Stanisława Klimeckiego na krakowskim Zabłociu. W ramach osiedla powstaną pięciopiętrowe budynki wielorodzinne, a w nich nowe mieszkania o układzie od dwóch do pięciu pokoi i metrażach od 28 do 115 metrów kwadratowych. Dolna półka cenowa to 11 330 zł za metr kwadratowy.Inspirację do projektu Lokum Salsa zaczerpnięto z poprzemysłowego dziedzictwa dzielnicy. Na przestrzeni ostatnich lat teren Zabłocia ulegał intensywnym przemianom, zyskując przy tym na atrakcyjności, ale też zachowując zapisane w budynkach dawnych fabryk wspomnienie przeszłości. Obiekty te poddawane są pracom rewitalizacyjnym, za sprawą których nadawane im są zupełnie nowe funkcje.Na dwóch pierwszych kondygnacjach mieścić się będą lokale biurowe. Miejsca postojowe i komórki lokatorskie ulokowane będą na poziomach 0 i -1. We wszystkich budynkach zaprojektowano eleganckie klatki schodowe oraz cichobieżne windy. Wewnątrz osiedla powstaną dziedzińce z bogato zaaranżowaną zielenią.Budowa osiedla Lokum Salsa już ruszyła. W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną nowe mieszkania w budynkach A i B.