Locuss Group buduje tanie mieszkania w Redzie

Reda. Okolice Leśnych Tarasów. To właśnie tu wybudowane zostanie nowe osiedle z portfolio należącej do Locuss Group firmy Locuss Development. 12 budynków, w których powstanie po 6 lokali, będzie wpisywać się w trend zero waste. Mają to być po prostu tanie mieszkania.

- Kupiliśmy działkę, która jest bardzo atrakcyjnie położona, z gotowym projektem i pozwoleniem na budowę. Zdecydowaliśmy się jednak dopracować projekt, tak aby gwarantował mieszkańcom większą kameralność i komfort, ale przede wszystkim, aby osiągnąć jak najniższe koszty utrzymania lokali – mówi Marcin Suchocki, prezes zarządu Locuss Group.

Planowana inwestycja Locuss Group będzie uzupełnieniem zrealizowanych przez innego inwestora Leśnych Tarasów. Działka, na której powstanie, liczy sobie 3590 metrów kwadratowych i gwarantuje mieszkańcom widok na panoramę miasta.Najważniejszym, wyraźnie podkreślanym przez dewelopera, atutem tej inwestycji ma być jej ekologiczny charakter. Zastosowanie najnowszych technologii, w tym ogniw fotowoltaicznych, ma sprzyjać zarówno środowisku, jak i budżetowi domowemu mieszkańców.I dodaje, że w mieście powstaje wprawdzie sporo nowych inwestycji, ale tanie mieszkania są raczej rynkową niszą.Prace budowlane mają ruszyć najpóźniej w II kwartale nadchodzącego roku.