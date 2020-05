Radosna IV. Nowe mieszkania w Zalasewie

Na terenie podpoznańskiego Zalasewa firma Agrobex rozpoczęła właśnie realizację kolejnego już etapu kompleksu mieszkaniowego Radosna, w którym zaplanowano powstanie czterech trzypiętrowych budynków. W ofercie sprzedażowej pojawiły się więc nowe mieszkania. Kupujący mogą wybierać spośród 52 lokali z możliwością wykończenia ich pod klucz.

Budowa pierwszego z budynków zaplanowanych w ramach inwestycji Radosna IV już ruszyła, jej zakończenie Agrobex zaplanował na III kwartał nadchodzącego roku.W ofercie pojawiły się w związku z tym 52 nowe mieszkania o powierzchniach od 40,19 do 68,94 mkw. Na wyższych kondygnacjach, na które poprowadzą windy, przewidziano balkony, natomiast mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Plany dewelopera zakładają również powstanie komórek lokatorskich, miejsc postojowych dla wszystkich zmotoryzowanych oraz placu zabaw dla najmłodszych.Deweloper proponuje także możliwość wykończenia nowych mieszkań „Pod Klucz” w dwóch pakietach - Idea i Perfect. W ramach każdego z pakietów istnieje możliwość wyboru gamy materiałów w trzech różnych kompozycjach.Nowe mieszkania kompleksu Radosna IV powstają w lokalizacji gwarantującej sprawny dojazd do Poznania (kilka dróg dojazdowych) oraz dostęp do rozwiniętej komunikacji publicznej gminy Swarzędz. Działają tu również autobusowe linie poznańskie. Ponadto, w najbliższej okolicy znajdują się także liczne punkty handlowo - usługowe (m.in. Biedronka, Lidl, Dino). Rodziców powinno zadowolić dobre zaplecze szkolno-oświatowe - w pobliżu znajduje się nowa szkoła podstawowa, przedszkole oraz kluby malucha. Natomiast miłośnicy aktywności fizycznej znajdą tu tereny zielone i rekreacyjne, a w okolicy pływalnię, kluby fitness, boiska sportowe oraz ścieżki pieszo-rowerowe.