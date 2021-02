Ogrzewanie mieszkania czy domu problemem dla 4% Polaków

Śnieżyce i mróz za oknem? Od lat jesteśmy na takie problemy przygotowani - zarówno my jak i nasze domy i mieszkania. Znacznie gorzej jest na Południu Europy. Tam, choć za oknem jest cieplej niż u nas, to wiele osób zimą po prostu marznie.

Części Europejczyków wciąż nie stać na ogrzewanie

W cieplejszych rejonach o ogrzewaniu się nie myśli

Ogrzewanie? Dla niektórych to fanaberia

Im zimniejszy klimat, tym cieplej w domach

Polska na 15 miejscu w gronie 35 krajów

Co 14 mieszkaniec UE narzeka na zimno w domu lub mieszkaniu i przynajmniej przez część roku nie jest w stanie sobie z tym problemem poradzić. Najgorzej na niedogrzanie narzekają Macedończycy, Bułgarzy i Litwini. W krajach tych co czwarty lub nawet co trzeci obywatel przyznaje, że nie jest w stanie odpowiednio ogrzać swojej nieruchomości.Na pierwszy rzut oka winne mogą być zarobki. Najpewniej właśnie dlatego na pierwszym miejscu najbardziej niedogrzanych krajów jest Macedonia Północna. Jest to też kraj o najniższym przeciętnym dochodzie (niecałe 3 tys. euro rocznie) z grona 35 państw, dla których Eurostat zbiera odpowiednie dane. Na kolejnych miejscach mamy też Bułgarię. Tam dochody ludności także są w europejskim ogonie (5,6 tys. euro rocznie). Pewnym zaskoczeniem może być jednak Litwa zajmująca trzecie miejsce w czołówce niedogrzanych krajów. Pomimo tego, że przeciętny Litwin dysponuje o 15% wyższym dochodem niż Polak, to i tak ponad ¼ Litwinów narzeka na niedogrzanie nieruchomości. Jest to wynik kilka razy gorszy niż nad Wisłą. Owszem – u naszych sąsiadów klimat jest odrobinę chłodniejszy, ale to ani nie zarobki, ani nie srogie zimy powodują, że aż tak wielu Litwinów narzeka na to, że w ich domach jest zimno.Powodów takiego stanu jest pewnie wiele. Jednym z nich mógł być działający przez lata system preferencyjnych stawek za centralne ogrzewanie. Po prostu skoro ciepło było dotowane, to i jego oszczędzanie czy ocieplanie nieruchomości nie było tak potrzebne. Nie bez kozery w internecie można też znaleźć wiele opinii o tym, że starsze nieruchomości na Litwie mogą być źle ocieplone, a opłaty w sezonie grzewczym mogą podnieść stawkę za najem nawet dwukrotnie. Portal True Lithuania sugeruje nawet, że szczególnie problem dotyczy budownictwa wznoszonego za czasów sowieckich, które podłączone jest do sieci miejskiej. W tym kontekście autorzy zwracają też uwagę na wysokie ceny gazu płacone przez Litwinów. Jest to o tyle ważne, że gaz jest u naszych sąsiadów najczęściej wykorzystywanym surowcem do ogrzewania.Wróćmy jednak do danych Eurostatu. W gronie krajów o największym problemie niedogrzania mieszkań znajdujemy też często bogatsze kraje Południa Europy. Szczególnie na Cyprze, w Portugalii, Grecji czy Włoszech problemy z niedogrzaniem trudno zrzucić na karb chudych portfeli. Choć kraje te może i w ostatnich latach nie brylowały pod względem gospodarczym, to i tak zarobki obywateli są tam wyższe niż np. w Polsce. Pustego portfela nie można więc tam obarczać winą za problemy z ogrzewaniem.Paradoksalnie tym powodem jest klimat - ciepły klimat. Z jednej strony to on decyduje o tym jakie temperatury panują za oknem, ale też decyduje o tym w jakiej technologii się buduje. Wychodzi w sumie na to, że krótkie i łagodne zimy powodują, że wiele nieruchomości na Południu nie jest odpowiednio ocieplonych i wyposażonych w wystarczająco wydajne instalacje grzewcze.Chodzi o to, że południowcy mniejszą wagę przykładają do termoizolacji swoich nieruchomości, ale też po prostu o to, aby okna i drzwi były szczelne, a system ogrzewania sprawny. W sumie trudno się dziwić - jeśli tam bardzo rzadko słupki rtęci spadają o okolice zera stopni, to i skłonność do tego, aby się na taką ewentualność odpowiednio przygotować jest mniej powszechna. Do tego dochodzi fakt, że mieszkając w bloku na Południu Europy możemy być zdani na piec ogrzewający pojedynczy budynek, a nie centralne miejskie ogrzewanie. W takim wypadku, to od większości mieszkańców może zależeć kiedy i na jak długo piec ten będzie włączany.Należy oczywiście podkreślić, że Eurostat nie narzuca tu żadnych konkretnych ram - wyniki są więc efektem subiektywnych ocen badanych. Może się więc okazać, że dla jednej osoby dostateczne ogrzana nieruchomość to taka, w której panuje zimą przynajmniej 15 stopni, a dla innej niezbędne minimum to 25 stopni.W tym kontekście ciekawe są np. dane przytaczane przez portal Polacy we Włoszech. Wynika z nich, że Włochy podzielone są na strefy, w których sezon grzewczy jest ustalony ustawowo (np. w Palermo do grudnia do marca kaloryfery grzeją przez 8 godzin dziennie, a w Rzymie od połowy listopada do końca marca ciepło dostarczane jest przez 10 godzin dziennie). Przy tym zgodnie z prawem ogrzewać można do temperatury 20 stopni Celsjusza (+/- 2 stopnie). Jeśli ktoś lubi, aby w mieszkaniu było cieplej, to ma problem.Winą za niedogrzanie co do zasady możemy więc obarczać niskie dochody ludności i paradoksalnie ciepły klimat. Działa to też w drugą stronę. W krajach bogatych i tych, w których zima potrafi dać w kość, problem niedogrzania niemal nie występuje. W sumie trudno się dziwić - niedogrzanie w trakcie siarczystych mrozów jest śmiertelnie niebezpieczne.To właśnie dlatego w takich krajach jak Szwajcaria, Islandia czy Norwegia problem niedogrzania niemal nie występuje. W Szwajcarii za zimno ma w domu jedna osoba ponad trzysta, a na Islandii czy w Norwegii jedna na sto.Całkiem przyzwoicie jest też w Polsce, gdzie w 2019 roku problemy z odpowiednim ogrzaniem domu miało 4,2% rodaków. To znaczy, że na zimno narzeka jedna osoba na dwadzieścia cztery. Mimo że zajmujemy dopiero 29 miejsce (na 35 krajów) pod względem dochodów ludności – plasując się w gronie krajów o najniższych dochodach, to niedogrzanie jest u nas rzadkim problemem. Zajmujemy pod tym względem miejsce 15 (na 35 przebadanych), a więc w gronie krajów, których obywatele na chłód w domu raczej nie narzekają.Nie powinniśmy mieć złudzeń. To ostatnie lata przyniosły w tym względzie znaczną poprawę. Jeszcze w 2005 roku (najstarsze dane udostępniane przez Eurostat) aż 33,6 proc. osób, a więc 8 razy więcej niż dziś, nie było w stanie utrzymać odpowiedniej temperatury w domu lub mieszkaniu. Powody takiego rozwoju sytuacji są co najmniej trzy – wzrost wynagrodzeń rodaków, łagodniejsze zimy i postępująca termomodernizacja . I tak na przykład w Polsce od końcówki 2005 roku do grudnia 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS niemal się podwoiło. Dane Eurostatu w tym samym czasie mówią o wzroście dochodu (wyrażonego w euro) o 160%. Poza tym, większą wagę przykłada się dziś do efektywności energetycznej nieruchomości inwestując w ocieplanie budynków, efektywniejsze systemy grzewcze czy odnawialne źródła energii.