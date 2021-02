Leśne Tarasy w podpoznańskim Zalasewie

Fludra Development buduje w podpoznańskim Zalasewie budynek wielorodzinny - Leśne Tarasy. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 14 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. Zakończenie prac przewidziano na II kwartał 2022 roku.

Inwestycja Leśne Tarasy powstanie przy ulicy Jana Heweliusza w Zalasewie. W ramach inwestycji dostępne będą mieszkania 2-, 3-, 4- i 5 - pokojowe o powierzchni od 29 do 95 mkw. Mieszkania zlokalizowane na parterze będą miały ogródki, a pozostałe - balkony, tarasy lub loggie. Niektóre mieszkania będą miały dodatkową powierzchnię w postaci użytkowej antresoli lub strychu.Na jedno mieszkanie będą przypadać dwa miejsca postojowe. W budynku będą windy, powstaną drogi i chodniki, oświetlenie oraz elementy małej architektury.Wszystkie mieszkania będą wykończone w standardzie deweloperskim, a zakończenie prac budowlanych pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2022 roku.Zaletą lokalizacji inwestycji jest szybki dojazd do Poznania (kilka dróg dojazdowych) oraz bardzo dobrze rozwinięta komunikacja publiczna. Obok inwestycji znajduje się żłobek oraz przedszkole, a około 300 metrów dalej nowa Szkoła Podstawowa nr 2. Ponadto, w najbliższej okolicy znajdują się także liczne punkty handlowo - usługowe (m.in. Biedronka, Lidl, Aldi, Dino). Natomiast miłośnicy aktywności fizycznej znajdą tu tereny zielone i rekreacyjne, a także pływalnię, kluby fitness, boiska sportowe oraz liczne ścieżki pieszo-rowerowe. Warto wspomnieć, że jeszcze w tym roku na terenie Zalasewa powstanie Active Park w Zalasewie, czyli miejsce, gdzie pojawi się m.in. plac zabaw, siłownia, urządzenia do street workout'u, wybieg dla psów, przestrzeń do organizowania imprez plenerowych czy plac na gry uliczne.