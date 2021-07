INPRO S.A. rozpoczyna sprzedaż mieszkań na osiedlu RYTM w Gdańsku

Rusza sprzedaż mieszkań w inwestycji osiedle RYTM w Gdańsku. Nowa inwestycja INPRO S.A. powstanie w dzielnicy Matarnia. W jej ramach oddane zostaną dwa budynki oferujące łącznie 105 mieszkań. Ceny zaczynają się od od 10 260 zł/mkw. brutto. Planowany termin zakończenia budowy to lipiec 2023 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle RYTM w Gdańsku W ramach kompleksu powstaną dwa nowoczesne budynki oferujące łącznie 105 mieszkań w cenie od 10 260 zł/mkw. brutto.

Planując inwestycję RYTM, chcieliśmy zapewnić przyszłym mieszkańcom maksymalną wygodę. Zaproponowaliśmy liczne udogodnienia, które zapewnią zarówno przestrzeń do wypoczynku, aktywnego spędzania czasu, a tym samym umożliwią osiągnięcie wszystkim tak potrzebnego idealnego życiowego balansu. Bliskość bogatej infrastruktury handlowej i usługowej harmonijnie współgrać będzie jednocześnie z łatwym dostępem do natury. To pozwoli wszystkim na komfortowe życie we własnym RYTMie – mówi Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy INPRO S.A.

Dwa nowoczesne budynki o zróżnicowanej wysokości 5 i 6 kondygnacji połączone zostaną szklanym łącznikiem. W ramach tej inwestycji powstanie 105 mieszkań o powierzchniach od 38,7 do aż 118,9 m2. Mieszkania położone na parterze mają ogródki, a pozostałe - balkony. Lokale na najwyższym pietrze będą miały dostęp do dużych, prywatnych tarasów na dachach budynków. W ramach osiedla RYTM oferowane są również 2 lokale usługowe położone na parterze jednego z budynków.Na terenie inwestycji powstanie 2-poziomowa hala garażowa, która pomieści łącznie 126 samochodów. Naziemny parking będzie obejmował 6 miejsc postojowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji dwie wózkarnie, pomieszczenia dla jednośladów mieszczące łącznie 55 rowerów, a także 36 boksów do przechowywania rzeczy. Dodatkowo na parterze budynku zaprojektowano dostępną dla wszystkich mieszkańców salę fitness oraz klub stanowiący idealne miejsce do wypoczynku czy integracji z sąsiadami. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców inwestycja będzie monitorowana.Kompleks powstaje przy ulicy majora Mieczysława Słabego w dzielnicy Matarnia w Gdańsku. Osiedle jest doskonale skomunikowane z całą aglomeracją trójmiejską. Zaledwie 4 minuty drogi pieszo od inwestycji znajduje się przystanek autobusowy obsługujący linię 110, dzięki której można bezpośrednio dojechać m.in. na port lotniczy oraz w kierunku Gdańska Wrzeszcza mijając po drodze np. Galerię Bałtycką. W zasięgu zaledwie niespełna 2 km od terenu osiedla położona jest stacja kolejowa PKM Gdańsk Matarnia, która pozwoli na wygodne przemieszczanie się do innych rejonów Trójmiasta. W pobliżu inwestycji znajduje się także wjazd na Trójmiejską Obwodnicę.W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się Szkoła Podstawowa nr 7 wraz z wielofunkcyjnym boiskiem, a także przedszkole, co będzie stanowiło duże udogodnienie dla wszystkich rodzin z małymi dziećmi. W najbliższej okolicy funkcjonuje także Park Handlowy Matarnia z licznymi restauracjami, lokalami usługowymi oraz sklepami, takimi jak Ikea, Auchan czy OBI. W ramach zaledwie 3-minutowego spaceru można dojść do lasu, przynależącego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Proconcept, a funkcję Generalnego Wykonawcy pełni INPRO S.A. Ceny lokali zaczynają się od 10 260 zł brutto za metr kwadratowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2023 roku.