Ceny materiałów budowlanych - cisza przed burzą

Luty na rynku materiałów budowlanych okazał się miesiącem korekcyjnym, w którym dynamika cen monitorowanej przez PSB grupy towarowej wyniosła 27 proc. To 1 p.p. mniej licząc miesiąc do miesiąca. Na tej podstawie trudno jednak o jakiekolwiek optymistyczne wnioski czy oczekiwania wyczerpywania się potencjału wzrostowego. To raczej przysłowiowa cisza przed burzą.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia dynamika r/r cen materiałów budowlanych Luty na rynku materiałów budowlanych okazał się miesiącem korekcyjnym, w którym dynamika cen monitorowanej przez PSB grupy towarowej wyniosła 27 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika cen materiałów budowlanych w lutym 2022 Płyty OSB, sucha zabudowa oraz izolacje termiczne wyróżniają na tle pozostałych horrendalną wręcz skalą zwyżki. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jest absolutnie pewne, że na ceny materiałów budowlanych decydujący wpływ w kolejnych miesiącach wywrze, rozpoczęta w końcówce lutego, wojna w Ukrainie. Jak zauważają eksperci RynekPierwotny.pl data jej wybuchu nie pozwoliła na reakcję rynku w poprzednim miesiącu, wobec czego w danych lutowych nie widać jeszcze jej wpływu na dynamikę stawek prezentowanych w comiesięcznej informacji Grupy PSB. Zmiany warunkowane konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą zobaczymy zapewne za miesiąc i trudno oczekiwać, aby były one symboliczne.Choć cenowa galopada materiałów budowlanych wynika z solidarnego marszu w górę stawek praktycznie wszystkich składowych prezentowanej grupy towarowej, to jednak tylko trzy z nich - płyty OSB, sucha zabudowa oraz izolacje termiczne wyróżniają na tle pozostałych horrendalną wręcz skalą zwyżki.Tymczasem już tylko jeden z liderów materiałowej hossy – płyty OSB kontynuowały korektę dynamiki cen, ponownie obniżając ją o 11 p.p. do 52 proc. Z kolei sucha zabudowa zanotowała lekkie odbicie, natomiast izolacje termiczne już silne odreagowanie do góry z 57 proc. w styczniu do 70 proc. w lutym br. Tego typu sytuacja świadczy o wciąż bardzo silnej i nie zakłóconej tendencji wzrostowej. Co także warte podkreślenia, w żadnym punkcie stawki dwudziestu monitorowanych przez PSB grup towarowych, ponownie nie zanotowano cenowego regresu rok do roku.Katalog głównych przyczyn postępującej drożyzny materiałów budowlanych, na czele z niesłabnącą hossą na globalnym rynku surowcowym, nie tylko pozostaje aktualny, ale jest obecnie uzupełniany o kolejne czynniki związane z materializacją ryzyka wojny za naszą wschodnią granicą.W rodzimy rynek materiałów budowlanych uderzą przede wszystkim sankcje nałożone na Rosję, ale przede wszystkim na Białoruś. Na początku marca Unia Europejska, w reakcji na współudział Białorusi w rosyjskiej agresji na Ukrainie, zakazała importu z tego kraju m.in. produktów naftowych, paliw, substancji bitumicznych, produkcji drzewnej, cementu, wyrobów metalowych, żelaznych i gumowych.Na tej liście największe znaczenie, z punktu widzenia rynku materiałów budowlanych, ma cement, który Polska importowała z Białorusi w ilości około pół miliona ton rocznie, a w drugiej kolejności drewno, w ilości około jednej czwartej całego krajowego importu tego surowca. W efekcie jednocyfrowa dotychczas dynamika cen cementu i wapna prawdopodobnie na długo przejdzie do historii, podobnie jak spadek dynamiki cen płyt PSB.Do tych cenotwórczych czynników należy jeszcze dodać osłabienie złotego, które znacznie wywinduje koszt importu materiałów budowlanych z Niemiec. Na rynku może też zostać zapoczątkowana gra pod powojenną odbudowę infrastruktury Ukrainy, w której zapotrzebowanie na materiały budowlane może już w przewidywalnej przyszłości osiągnąć astronomiczne wręcz wartości.