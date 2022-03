Osiedle Cynamonowa Vita we Wrocławiu już w sprzedaży

Develia rozpoczyna sprzedaż swojej inwestycji mieszkaniowej Cynamonowa Vita we Wrocławiu. W ofercie znajduje się 114 mieszkań o powierzchni od 38 do 140 mkw. Budowa ma zostać ukończona w I kwartale 2024 roku.

Osiedle Cynamonowa Vita zlokalizowane będzie na Lipie Piotrowskiej na zielonych przedmieściach Wrocławia, przy ul. Cynamonowej. Inwestycja będzie się składała z kameralnych, trzypiętrowych budynków, gdzie powstanie łącznie 114 lokali - od kawalerek o powierzchni 38 m kw. po blisko 140-metrowe apartamenty z pięcioma pokojami. W sprzedaży znajdą się także dwupoziomowe mieszkania z dużymi tarasami oraz lokale z ogródkami.Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną nowoczesne, cichobieżne windy, komórki lokatorskie oraz garaż podziemny ze 139 miejscami postojowymi. Uzupełnią go dodatkowe 32 naziemne stanowiska parkingowe. Optymalne warunki do życia zapewnią przestrzenie wspólne zaprojektowane z myślą o ekologii. Do częściowego zasilania urządzeń obsługujących budynek używane będą panele fotowoltaiczne, a w klatkach schodowych przewidziano energooszczędne oświetlenie LED. W ramach projektu powstanie także teren rekreacyjny z dużą ilością nasadzeń oraz ogrodami deszczowymi.W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla nie brakuje sklepów czy punktów usługowych. Tuż obok zaplanowano również budowę nowoczesnego kompleksu szkolno-przedszkolnego. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się bliskością terenów zielonych i ścieżek rowerowych oraz pobliskiej Widawy.Cynamonowej Vita jest położona blisko Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz węzła Widawa, co zapewnia szybki dojazd do wielu dzielnic oraz sprawny wyjazd w kierunku Poznania i Warszawy. Alternatywę dla samochodu może stanowić komunikacja miejska lub kolej. Pobliska stacja Wrocław Osobowice umożliwia wygodne i szybkie przemieszczanie się, jak również bezpłatne parkowanie w strefie Park & Ride.Zakończenie budowy zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Za projekt odpowiada pracownia PRO ART ach. Krzysztof Skalski. Ceny zaczynają się już od 6999 zł za metr kwadratowy.