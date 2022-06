Bouygues Immobilier Polska zbuduje Lune de Malta

Bouygues Immobilier Polska rozpoczyna budowę nowej inwestycji w Poznaniu - Lune de Malta. Powstanie 226 mieszkań, zlokalizowanych w dwóch pięciopiętrowych budynkach. Sprzedaż mieszkań już ruszyła.

Na terenie zlokalizowanym za budynkiem B, znajdzie się zielona strefa relaksu z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną oraz z placem zabaw dla najmłodszych.

Lune de Malta powstanie na Nowym Mieście, niecały kwadrans od nabrzeża Jeziora Maltańskiego, przy ul. Milczańskiej. Inwestycje tworzą dwa pięciopiętrowe budynki. Bryła będzie miała elegancką formę, a na elewacjach pojawią się kolory bieli i grafitu. Na wybranych fragmentach ścian – balustradach oraz na najwyższych kondygnacjach tarasowych – znajdą się panele w kolorze karmelowego dębu.Lune de Malta to 226 mieszkań z metrażem od 25 do 117 mkw. – od tych typu studio po przestronne 4-pokojowe apartamenty. Każdy z lokali będzie nasłoneczniony i do każdego, w zależności od piętra, będzie przynależał ogródek, balkon, loggia lub taras.Dodatkowo lokale z dostępem do tarasów zostaną wyposażone w instalację pod montaż klimatyzacji, a mieszkania na parterze i ostatnim piętrze – w rolety.Wnętrza części wspólnych zaprojektowane przez Jana Sikorę, z pracowni Sikora Wnętrza, bezpośrednio nawiązują do nazwy inwestycji i okolicy Jeziora.W planie osiedla przewidziano podziemny parking dla 334 samochodów oraz 14 miejsc naziemnych. Mieszkańcy skorzystają z zewnętrznej ładowarki do samochodów elektrycznych i opcji indywidualnego montażu ładowarek w garażu podziemnym.Na dachach budynków, obok tarasów, pojawi się zieleń ekstensywna (tzw. zielone dachy), a na osiedlu zostaną zainstalowane logotermy umożliwiające ograniczenie zużycia energii i dające mieszkańcom kontrolę nad regulacją oraz sposobem korzystania z ciepła. Dodatkowo zaplanowano odzyskiwanie energii z wind i przeznaczenie jej do zasilania części wspólnych.Mieszkania przy ul. Milczańskiej zostały zaprojektowane m.in. z myślą o rodzinach z dziećmi. To właśnie przy Lune de Malta, na terenie zlokalizowanym za budynkiem B, znajdzie się zielona strefa relaksu z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną oraz z placem zabaw dla najmłodszych. Dodatkowo w strefie relaksu pojawią się ścieżki spacerowe, a wśród nich zakwitną istniejące oraz nowo nasadzone drzewa, krzewy i trawy ozdobne.Mieszkańców na pewno ucieszą boksy rowerowe w hali garażowej i stojaki zewnętrze, a młodych rodziców wózkownie przy klatkach schodowych. O bezpieczeństwo mieszkańców zadba zaś monitoring wizyjny osiedla.Lune de Malta to kolejna inwestycja na Łacinie, którą realizuje Bouygues Immobilier Polska. Po sąsiedzku z Lune de Malta znajduje się zakończone już osiedle Soleil de Malta.Łacina w dzielnicy Nowe Miasto to obszar z kompletną infrastrukturą położony nieopodal najpopularniejszego terenu rekreacyjnego Poznania – Jeziora Maltańskiego. W pobliżu nowych mieszkań znajdują się przystanki komunikacji zbiorowej – przy osiedlu mieści się przystanek autobusowy Brneńska z linią 231, a 500 metrów dalej przystanek tramwajowy Polanka, z którego odjeżdżają tramwaje linii 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 201 oraz 202. Najbliższy park (na os. Oświecenia) położony jest zaledwie 4 minuty spacerem od Lune de Malta, a nieco dalej – Traszki Ratajskie. Niecałe 15 minut spacerem dzieli inwestycję przy ul. Milczańskiej od Jeziora Maltańskiego. W okolicy znajdują się również żłobki, przedszkola i szkoły, a także dwie galerie handlowe.