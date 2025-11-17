Mieszkania komunalne na sprzedaż: pułapka czy okazja, ale dla wybranych?

Coraz więcej gmin decyduje się na sprzedaż problematycznych lokali – od zniszczonych mieszkań w kamienicach po przestronne, lecz wymagające ogromnych nakładów metraże. Eksperci zauważają, że choć takie oferty sprzedaży mieszkań komunalnych kuszą metrażem, realne koszty modernizacji bywają podwójne względem ceny zakupu. Na „ruderki” polują głównie inwestorzy świadomi ryzyka i skali wyzwań.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego samorządy coraz częściej sprzedają mieszkania komunalne?

Jakie lokale najczęściej trafiają na sprzedaż i z jakimi wyzwaniami technicznymi się wiążą?

Kto kupuje tzw. „ruderki” i dlaczego nie są to inwestycje dla początkujących?

W jakich sytuacjach gminom bardziej opłaca się sprzedać mieszkanie niż je remontować lub zasiedlać?

Mieszkania komunalne, czyli dramatyczny stan i weilka inwestycja

Zwykle są to bardzo duże mieszkania komunalne w centrum miasta. Mają czasem nawet 150-170 metrów kwadratowych. To absolutnie niespotykane metraże na rynku komercyjnym. Dzisiaj nawet domy buduje się o mniejszej powierzchni – mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

To nie jest inwestycja dla wszystkich. „Czasem debiutujący inwestorzy wykazują się naiwnością”

Ruderka to po prostu mieszkanie w złym stanie, nie nadające się do zamieszkania. Rudera zwykle jest odrapana, nie ma łazienki, czasem ma nawet uszkodzenia w oknach czy w podłodze. Doprowadzić ruderkę do stanu premium można, ale potrzeba na to czasu, pomysłu i najważniejsze – pieniędzy. Dodam, że mieszkania w kamienicach, oficynach i starszych strukturach mieszkalnych są zwykle trudniejsze niż w nowych obiektach pod klucz – dodaje Mirosław Król.