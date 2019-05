Osiedle Zielone w Gdańsku jeszcze większe

Gdańsk, ulica Potęgowska. To właśnie pod tym adresem Dekpol Deweloper realizuje kolejny już etap inwestycji Osiedle Zielone. Do sprzedaży trafił właśnie budynek C4, a w nim 42 mieszkania o powierzchniach od 39 do 77 mkw. Zakończenie prac budowlanych i oddanie do użytkowania zaplanowano na II kwartał nadchodzącego roku. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 5.900 zł brutto za mkw.

„Osiedle Zielone stworzyło niezwykle przyjazne warunki do spokojnego życia. Inwestycja odniosła w latach 2013-2017 duży sukces, dlatego postanowiliśmy kontynuować jej rozbudowę. Budynek C4 to nasza najnowsza propozycja dla osób, które poszukują nowoczesnego, solidnie wykonanego mieszkania z dostępem do bogatej infrastruktury i zlokalizowanego w otoczeniu zieleni” – mówi Sebastian Barandziak, Prezes Zarządu Dekpol Deweloper.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Zielone Dekpol Deweloper uruchomił sprzedaż lokali realizowanych w ramach budynku C4 na Osiedlu Zielonym w Gdańsku.

Osiedle Zielone to jedna z najpopularniejszych inwestycji z portfolio firmy Dekpol Deweloper. Kompleks powstaje w otoczeniu terenów zielonych, w sąsiedztwie rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej. W oddanym właśnie do sprzedaży budynku C4 zaplanowano 42 mieszkania, od kompaktowych lokali dwupokojowych o powierzchni 39 m2, po znacznie przestronniejsze (77 m2) cztery pokoje. Każde z nich będzie posiadało balkon lub loggię, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków i tarasów.Na terenie inwestycji znajduje się plac zabaw dla dzieci, podziemna hala garażowa oraz zewnętrzne stanowiska parkingowe.Inwestycja mieści się przy ul. Potęgowskiej, w południowej części Gdańska, pomiędzy ul. Armii Krajowej i obwodnicą trójmiejską oraz na wschód od Jeziora Jasień. To dynamicznie rozwijająca się okolica, w której znaleźć można zarówno placówki edukacyjne, jak i liczne punkty usługowo-handlowe. Mieszkańcy Osiedla Zielonego cieszą się dogodnym dostępem do transportu miejskiego, który gwarantuje wygodny dojazd do wszystkich dzielnic miasta. Zaledwie 300 m dzieli inwestycję od przystanku autobusowego. Zmotoryzowani mieszkańcy kompleksu dojeżdżają do centrum Gdańska w około 10-14 minut, a do obwodnicy jedynie w kilka minut. W odległości ok. 1 km od inwestycji znajduje się sklep Biedronka, Carrefour, Fashion House, OBI, CH Rental Park. Osiedle Zielone mieści się jednocześnie w pobliżu terenów zielonych, których obecność sprzyja relaksowi oraz aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.Ceny mieszkań na Osiedlu Zielonym rozpoczynają się od 5.900 zł brutto za mkw. Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na II kwartał 2020 roku.