Planty Racławickie - nowe mieszkania we Wrocławiu

Wrocławskie Krzyki, ulica Racławicka. Pobliskie sąsiedztwo rzeki Ślęzy i jej prawego dopływu – Olszówki Krzyckiej. To właśnie pod tym adresem powstaje jedna z najnowszych inwestycji Archicomu - osiedle Planty Racławickie. Docelowo projekt zakłada realizację około 800 mieszkań. Do sprzedaży trafił właśnie pierwszy etap inwestycji, a w nim 248 mieszkań o powierzchniach od 35 do niemal 90 mkw.

- Położyliśmy nacisk na kameralne przestrzenie zamknięte w kwartały, znaczne odległości między budynkami, piękne widoki z okien i bezpośredni kontakt z przyrodą. Architektura, dzięki efektownym szklanym witrynom i harmonijnym elewacjom z subtelnymi podziałami w jasnych kolorach, na których pojawi się również pnąca zieleń, będzie wyróżniać się na tle najbliższego otoczenia – tłumaczy architekt Dorota Jarodzka-Śródka, wiceprezes Archicom S.A.

Żyj w zgodzie z naturą

- W projekcie uwzględniliśmy też naturalne ścieżki z drewnianych krążków, pnie i kłody drzew, stanowiące element dekoracyjny lub siedzisko oraz duże skały na wzór głazów narzutowych– tłumaczy Ewa Dziurzyńska z Archicom Studio, architekt prowadzący Plantów Racławickich.

- To nasza odpowiedź na tęsknotę ludzi za wszystkim, co naturalne i zdrowe. Innymi rozwiązaniami, które wprowadzamy z myślą o środowisku, są stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz stacja do samodzielnej naprawy rowerów, które znajdą się na osiedlu – dodaje Ewa Dziurzyńska.

Mieszkaj wygodnie i wśród zieleni

- Inwestycja została przygotowana w taki sposób, aby mieszkanie tu mogły znaleźć zarówno osoby poszukające oferty premium na rynku, prowadzące aktywny tryb życia, jak i rodziny z dziećmi, ceniące sobie bezpieczeństwo i wygodę. Tę ostatnią zapewnia bliskość sklepów, kilkunastu placówek edukacyjnych, miejsc do rekreacji, punktów usługowych czy gastronomicznych – wylicza Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

- Na tym możliwości rekreacji jednak się nie kończą. Liczne place zabaw w okolicy, kryty basen pływacki WKS Śląsk, kąpielisko „Oporów”, które w najbliższych latach zostanie zrewitalizowane czy Górka Skarbowców – to miejsca, gdzie przyszli mieszkańcy będą mogli aktywnie wypoczywać – podkreśla Tomasz Sujak.

Czuj się komfortowo i bezpiecznie

- Na przyszłych mieszkańców czekają zapewniające chwilę wytchnienia widoki z okien na różnorodną zieleń i dwa potoki. Zastosowane układy gwarantują pełną funkcjonalność każdego z pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania swobody komunikacji oraz wydzielenia strefy dziennej czy miejsc do pracy. Z kolei dzięki dużym przeszkleniom mieszkania są znakomicie doświetlone – tłumaczy Ewa Dziurzyńska.

- Każde mieszkanie będzie posiadać dodatkową, otwartą przestrzeń w postaci balkonu lub ogródka z tarasem. Lokale na ostatnim piętrze będą mieć blisko 3 metry wysokości, a balkony wyposażone będą w Lumony. Pod budynkami zaplanowano duże garaże podziemne z komfortowymi, bezpiecznymi miejscami parkingowymi i rowerowniami. Nie zabraknie też naziemnych miejsc postojowych na terenie inwestycji – wyjaśnia Tomasz Sujak.

Planty Racławickie – kluczowe cechy inwestycji

Lokalizacja w najbardziej zielonej części Krzyków, w pobliżu Parku Grabiszyńskiego i Górki Skarbowców

Wyjątkowe widoki z okien na ogrodowe dziedzińce i niezabudowaną, zieloną przestrzeń

Znaczne przestrzenie między zabudową, kameralne kwartały

Własny, zaaranżowany pas zieleni parkowej ze strefą rekreacji dla dzieci i dorosłych

Inwestycja w otoczeniu parków i terenów rekreacyjnych (place zabaw, basen, kąpielisko)

Pełne zaplecze socjalno-usługowe w okolicy (szkoły, przedszkola, sklepy, placówki medyczne)

Miejsce przyjazne dzieciom – place zabaw, tereny zielone

Wiarygodność dewelopera – Archicom to wiodąca firma na rynku, działająca od ponad 30 lat

Bezpieczeństwo transakcji zagwarantowane poprzez otwarty rachunek powierniczy ESCROW

Zamiarem architektów projektujących Planty Racławickie było uzyskanie symbiotycznego połączenia zabudowy z otoczeniem. Dzięki temu inwestycja ma współgrać z otaczającą jej zielenią i odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców. Osiedle ma zyskać spójny, biomorficzny motyw przewodni, który zaznaczać będzie się zarówno w aranżacji terenu, jak i na elewacjach czy we wnętrzach klatek schodowych oraz stref wspólnych.Na Planty Racławickie złoży się 11 budynków, otoczonych placami zabaw, miejscami rekreacji, małą architekturą oraz zielenią. Docelowo zaplanowano powstanie 800 mieszkań. Budowa pierwszego etapu ruszy we wrześniu tego roku i obejmie 248 lokali. Jej zakończenie ma nastąpić w drugiej połowie 2021 roku.Koncepcja Plantów Racławickich zakłada nie tylko bogatą zieleń na samym osiedlu, ale też pas zieleni naturalnej i projektowanej parkowej, przyległy do inwestycji. Projekt zieleni nawiązuje do bliskości natury, a wiodąca barwa roślin kwitnących to naturalna biel oraz beżowo-brązowe odcienie kłosów traw ozdobnych. Zaplanowano m.in. łąki kwietne, zespoły rabat i grupy krzewów oraz pnącza. Zieleń otula całe osiedle, każdą jego płaszczyznę, nie tylko rabaty, ale również tarasy i ściany budynku.Z kolei piętrowa kompozycja zieleni ma przywoływać układ charakterystyczny dla lasów, wprowadzać spokój i harmonię, a staranny dobór roślin ma z kolei przekładać się na poprawę samopoczucia mieszkańców. Pagórkowate ukształtowanie terenu latem świetnie sprawdzi się jako miejsce do zabaw i spacerów, a zimą - jako małe górki saneczkowe. Nie zabraknie również placu zabaw z atestowanymi urządzeniami i drewnianymi elementami.W Plantach Racławickich znajdzie się również świetnie wyposażony klub fitness , do wyłącznej dyspozycji mieszkańców, zaprojektowany w oparciu o design biofiliczny, czyli projektowanie odpowiedzialne ekologiczne, skoncentrowane na człowieku i jego potrzebach.Miejsce, w którym powstaną Planty Racławickie, to jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji nie tylko w tej części miasta, ale i w całym Wrocławiu.W odległości kilkuminutowego spaceru znajduje się rozległy Park Grabiszyński, czyli jedno z ulubionych przez wrocławian miejsc spędzania wolnego czasu. Niewiele dalej jest do urokliwego Parku Południowego i Parku Klecińskiego. Do tego drugiego dotrzemy trasą biegnącą wzdłuż wałów nad Ślęzą.Z kolei dzięki bliskości dwóch ważnych arterii drogowych – ulicy Grabiszyńskiej i Powstańców Śląskich, a także znajdującego się tuż przy inwestycji mostu Racławickiego, samochodem bardzo szybko można dotrzeć zarówno do centrum miasta, jak i w kierunku południowo-zachodniego wylotu z Wrocławia.Alternatywą dla własnego auta będzie dla mieszkańców Plantów Racławickich komunikacja miejska. Pętla autobusowa znajduje się vis-a-vis inwestycji. Rowerzystów ucieszy z kolei rozbudowany system tras rowerowych, prowadzący zarówno w inne rejony Krzyków, jak i do centrum.Pierwszy etap inwestycji właśnie trafił do oferty. Klienci mogą wybierać spośród mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od 35 do prawie 90 metrów kwadratowych.W ofercie znalazły się zarówno lokale dwupokojowe, idealnie sprawdzające się jako mieszkania na start lub na wynajem, jak również większe: trzy-, cztero- i pięciopokojowe. To z kolei propozycja dla ludzi szukających docelowego miejsca do życia.W budynkach znajdą się także ciche, szybkobieżne windy, a o bezpieczeństwo mieszkańców zadba 24-godzinna ochrona oraz monitoring.