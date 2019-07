Trei buduje pierwsze osiedle mieszkaniowe

Trei Real Estate GmbH (Trei), deweloper, który znany jest w naszym kraju głównie z realizacji parków handlowych, wprowadza na rynek swój pierwszy projekt mieszkaniowy - osiedle Bacciarellego 54 we Wrocławiu.

Wiosną, w ramach przyjętej przez nas strategii dywersyfikacji linii biznesowych w Polsce, kupiliśmy od Talgo działkę we Wrocławiu wraz z projektem zabudowy. Osiedle Bacciarellego 54 to jedna z ostatnich inwestycji mieszkaniowych, jakie powstają na Wielkiej Wyspie. Kreujemy wyjątkowe miejsce do życia w najbardziej zielonym punkcie miasta. W ramach projektu planujemy zabudowę jedynie 30% powierzchni 4 ha działki, natomiast pozostałą część przeznaczamy na tereny zielone i strefy rekreacyjne. Co więcej, każde mieszkanie będzie miało dostęp do przynajmniej jednego, przestronnego tarasu, balkonu lub ogródka, a niska zabudowa i mała jej intensywność zapewni mieszkańcom maksymalny komfort - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland



Osiedle Bacciarellego jest wymarzonym miejscem do życia dla ludzi ceniących sobie prywatność i ciszę. Nasza inwestycja spełnia również oczekiwania osób prowadzących aktywny tryb życia, które odnajdą w okolicy liczne ścieżki spacerowe i rowerowe otoczone wysoką zielenią - dodaje Jacek Wesołowski.

Sprzedaż pierwszego etapu pierwszego w portfolio Trei osiedla mieszkaniowego właśnie się rozpoczęła. W jego trakcie zaplanowano powstanie dwóch budynków z 62 mieszkaniami o powierzchniach od 37 do 111 mkw. Ich oddanie do użytkowania zaplanowano na jesień bieżącego roku. Docelowo na Bacciarellego 54 złoży się dziesięć trzykondygnacyjnych budynków z 280 lokalami mieszkalnymi.Plany Trei Real Estate GmbH zakładają również powstanie podziemnej hali garażowej, pomieszczeń na rowery i wózki oraz komórek lokatorskich. Osiedle Bacciarellego 54 usytuowane jest w dzielnicy Biskupin-Bartoszowice, co zagwarantuje jego mieszkańcom dostęp do terenów zielonych i odpoczynek od wielkomiejskiego zgiełku. Projekt wyróżnia nowoczesna architektura, połączenie białej elewacji z naturalnym drewnem idealnie komponuje się z bogatym starodrzewiem i bujną roślinnością, a starannie zaprojektowana zieleń osiedla ma tworzyć niezwykły klimat.Inwestycja położona jest w prestiżowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie kanału żeglugowego Odry, Wyspy Opatowickiej i jednego z największych parków we Wrocławiu – Parku Szczytnickiego. Nieopodal znajdują się także Hala Stulecia, ZOO, Afrykarium czy Pawilon Czterech Kopuł. Mieszkańcy osiedla Bacciarellego 54 mają również możliwość aktywnego uczestniczenia w kulturalnym życiu stolicy Dolnego Śląska. W okolicy odbywają się liczne wystawy, konferencje i koncerty.Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane, w jego pobliżu znajduje się przystanek autobusowy zapewniający wygodny dojazd do różnych części miasta, a jazda samochodem do centrum zajmuje tylko 15 minut.