Dom przy Okrzei. Pod tą nazwą kryje się realizowana na Pradze Północ budynek mieszkalny, który szczelnie wypełni działkę zlokalizowaną przy ul. Stefana Okrzei 12. Wykonawcą jest Totalbud SA, za projekt inwestycji odpowiada pracownia Pastewka i Strój Architekci, a deweloperem jest Marvipol Development. „Dom przy Okrzei” będzie miał jedenaście kondygnacji, w tym dwie podziemne z przeznaczeniem na halę garażową.

„Z architektonicznego punktu widzenia budynek jest interesujący i na pewno będzie atrakcyjny dla jego przyszłych lokatorów. Jednocześnie jest to budowa bardzo trudna od strony logistycznej z powodu ciasnej zabudowy okolicznej. Zdecydowaliśmy się nie zakłócać ruchu ulicznego, nie blokować jezdni, ale w konsekwencji jest to dla nas budowa, na której nie ma żadnego miejsca na składowanie materiałów. Miejsce to musieliśmy niejako sami sobie zbudować stosując rzadko spotkaną metodę podstropową. W jej ramach – zanim powstała płyta fundamentowa i jej ściany boczne – musieliśmy wykonać fragment płyty poziomu zero, podeprzeć ją słupami, następnie ten strop podkopać i w uzyskanej przestrzeni zrobić magazyn na materiały i maszyny. Wykonywanie zalążka płyty poziomu zero na wczesnym etapie wykopu fundamentowego należy do rzadkości i stosuje się to tylko w wyjątkowych przypadkach”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dom przy Okrzei Na dachu budynku powstanie ogród

„Kolejną dużą ciekawostkę na tej budowie stanowi fakt, że w związku z tym, iż igłofiltry okazały się niewystarczające do odwodnienia wykopu fundamentowego również sam fundament wymyka się prostym definicjom. W pewnym sensie jest on hybrydowy. Tylko niewielka jego cześć jest zaczerpnięta z technologii białej wanny. Przede wszystkim jest to technologia wykopu w ścianach szczelinowych z membraną, a tylko wybrane elementy technologii białej wanny dodatkowo mają zapewniać szczelność. Nie przewierciliśmy w wykopie zwierciadła napiętego. Ściany szczelinowe tworzą ekran dla wód, które przechodzą z zewnątrz, a płyta fundamentowa jest ułożona na membranie 0,8 mm renomowanego producenta tego typu rozwiązań”.

„Dom przy Okrzei” harmonijnie wpisze się w sąsiadującą z nim zabudowę i zaoferuje 85 apartamentów. Kubatura obiektu osiągnie 30,4 tys. m³ przy powierzchni zabudowy 817,4 mkw. i wysokości. Kompozycja elewacji ma podkreślać narożny charakter działki. Są to dwie, wertykalnie zakomponowane ściany od strony ulic Okrzei i Krowiej, połączone narożnymi balkonami i zwieńczone wspólnym dachem z obrysem w liniach pierzei.Aktualnie trwają prace końcowe przy obudowie wykopu ścianami szczelinowymi i założenia rozpór. Dobiegają również końca roboty zbrojeniowe płyty fundamentowej i rozpoczyna się jej betonowanie. Płyta poziomu zero ma być gotowa w listopadzie br. Stan surowy otwarty planowany jest na kwiecień przyszłego roku, a zakończenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na listopad 2020 r.Budowę relacjonuje z ramienia Totalbudu kierownik budowy Mateusz Olkowicz:Trudności w realizacji przysparzają jednak nie tylko kwestie logistyczne, ale również geologicznych - grunt na budowie jest zgodny z badaniami, jednocześnie jednak bardzo trudny, z licznymi przewarstwieniami gliniastymi oraz wieloma soczewkami trzymającymi wodę. Mimo to Totalbud zadecydował zakontraktowaniu terminu oddania obiektu jak dla budów standardowych.Komentuje Mateusz Olkowicz: