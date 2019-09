Piątkowska 103. Nowe mieszkania na Winiarach

Poznańskie Winiary, ulica Piątkowska 103. To właśnie pod tym adresem powstanie najnowszy projekt deweloperski z portfolio grupy Quadro Development. Będzie to kameralny budynek wielorodzinny, który zaoferuje kupującym 42 mieszkania o powierzchni od 27 do 72 mkw. Prace budowlane mają rozpocząć się w ostatnim kwartale br. i potrwać do I kw. 2021 roku.

– Inwestycja powstaje na spokojnych Winiarach, z dala od zgiełku centrum, jednak na tyle bisko, by móc w niecały kwadrans dostać się do Starego Rynku – mówi Marek Smogór, prezes zarządu inwestora realizującego projekt Piątkowska 103.

– Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko. Zależy nam na tym, by zastaną zieleń zachować w możliwie największym stopniu. Dzięki temu budynek, który powstanie będzie też wyciszony i bardzo kameralny – podkreśla Marek Smogór.

Projekt Piątkowska 103 to pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny z 42 nowymi mieszkaniami oraz podziemną halą garażową. Jak zapewnia deweloper, mają to być dobrze rozplanowane, funkcjonalne powierzchnie od 27 do 72 mkw., od kompaktowych kawalerek, przez mieszkania jedno-, dwu-, i trzypokojowe, po przestronne cztery pokoje. Do lokali należeć będą balkony lub loggie, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do tarasów i przydomowych ogródków. W hali garażowej znajdzie się miejsce dla 32 pojazdów, a dodatkowo zaplanowano również 10 naziemnych miejsc postojowych. Minimalna cena metra kwadratowego to 6 850 zł.Prace ruszą jeszcze w tym roku, a ich finalizacja nastąpi w I kwartale 2021 roku. Wówczas pierwsi mieszkańcy będą odbierać klucze do własnych M.Atutem nowych mieszkań ma być ich lokalizacja. Bezpośrednia bliskość przystanków tramwajowych (PST na Słowiańskiej linii 10, 12, 14, 15, 16 i Bonin linii nr 9 i 11), punktów usługowo-handlowych (Galeria Pestka, CH Plaza), marketów (Biedronka, Makro) i okolicznych usług, jak krawiectwo, sale fitness, apteki czy lokalne restauracje. Niedaleko stąd też do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej czy szkół wyższych. Sprawnie można dotrzeć do pobliskiego Parku Sołackiego i Parku Cytadela. Deweloper zadbał, by zieleń znalazła się również na terenie inwestycji. Budynek otoczony będzie licznymi drzewami, w tym 11 wieloletnimi drzewami, które pozostaną na terenie działki i będą zapewniały przestrzeń do wspólnej, sąsiedzkiej integracji.Quadro Developement obecnie prowadzi również dwa projekty zlokalizowane między Górczynem a Grunwaldem. Bosa 7 i Sielska 14 są już prawie sprzedane, w ofercie pozostały ostanie wolne powierzchnie. Prace są tam na zaawansowanym etapie. Sielska 14 zostanie przekazana mieszkańcom w I kwartale 2020 r., zaś Bosa 7 w II kwartale 2020 r.