Zielone Zamienie w Lesznowoli: startuje IV etap

Podwarszawska Lesznowola, ulica Waniliowa, zaledwie 1 km od granic stolicy. To właśnie pod tym adresem pnie się w górę realizowana przez White Stone inwestycja Zielone Zamienie. Deweloper właśnie rozpoczął przedsprzedaż IV już etapu osiedla w ramach którego zaplanowano 176 dwu- i trzypokojowych mieszkań usytuowanych w ośmiu kameralnych, czterokondygnacyjnych budynkach.



Zielone Zamienie to azyl zieleni. Miejsce, w którym dorośli odetchną od wielkomiejskiego zgiełku, a dzieci będą bezpiecznie dorastać. Atutem lokalizacji jest także bliskość sklepów, szkoły, przedszkola, przystanku autobusowego i stacji PKP Warszawa - Jeziorki, a także dogodny dojazd do ulicy Puławskiej oraz mającej powstać w niedalekiej przyszłości drogi ekspresowej S7. – mówi Leszek Chłuda, Dyrektor Handlowy w White Stone Development.

Jak już wspomniano we wstępie, IV etap osiedla Zielone Zamienie to 176 nowych mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. Do każdego z nich należeć będzie balkon lub zielony ogródek. Architektura tej fazy inwestycji będzie nawiązywać do wcześniejszych etapów. W każdym budynku powstaną windy, a zmotoryzowani zyskają naziemne miejsca parkingowe . Teren osiedla ma wyróżniać bogactwo zieleni - roślinność otaczać będzie przestrzenie wspólne, w tym alejki, ustronny skwer z miejscami do odpoczynku.Ceny za metr kwadratowy rozpoczynają się od 5350 PLN. Deweloper planuje oddanie mieszkań w trzecim kwartale 2021 roku. Osiedle zaprojektowali młodzi i zdolni architekci z pracowni Z3Z Architekci. Generalnym wykonawcą jest Handlobud Construction. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych dewelopera.