Wrzosowa Aleja: nowe mieszkania od JW Construction

Firma JW Construction poinformowała właśnie o rozpoczęciu przedsprzedaży kolejnego etapu inwestycji Wrzosowa Aleja. Nowe mieszkania powstają na warszawskiej Białołęce, przy ulicy Lewandów.

Ta faza inwestycji JW Construction zakłada powstanie pięciu trzypiętrowych, kameralnych willi miejskich, a w nich 40 lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych o powierzchniach od 25 m kw. do 58 m kw. z balkonami albo dostępem do przydomowego ogródka.Nowe mieszkania mają zaoferować duże przeszklenia, bliskość zieleni, a także dogodny dostęp do rozbudowanej w tej części miasta infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-edukacyjnej. W pobliskim sąsiedztwie znajdują się również parki i miejsca służące rekreacji, a rozbudowany transport miejski ma być gwarancją dobrych połączeń z pozostałymi dzielnicami Warszawy Teren osiedla JW Construction zostanie ogrodzony, a deweloper gwarantuje, że użyje najlepszej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych.Nowe mieszkania są już dostępne w przedsprzedaży. Ich ceny rozpoczynają się od 235 tys. złotych.Łącznie w obu etapach inwestycji JW Construction zbuduje 121 mieszkań.