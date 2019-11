City Sfera od ROBYG. Kolejne mieszkania w sprzedaży

Budowane na styku Ochoty, Woli i Włoch osiedle City Sfera powiększa się o 89 mieszkań. Firma ROBYG poinformowała właśnie o rozpoczęciu sprzedaży kolejnego etapu inwestycji. Kupujący mogą wybierać spośród szerokiej gamy metraży - lokale liczyć sobie będą od 30 do 90 m2 i wszystkie standardowo zostaną wyposażone w inteligentny system sterujący.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe City Sfera - wizualizacja W ramach projektu City Sfera powstaną również mikroapartamenty

Jak informuje ROBYG, prace budowlane przy tej fazie City Sfera mają rozpocząć się w II kwartale nadchodzącego roku i potrwać około 1,5 roku - ich planowane zakończenie to ostatni kwartał 2021.Atutem osiedla City Sfera ma być lokalizacja. Budynki usytuowane są na pograniczu Ochoty, Woli i Włoch, w niedalekiej odległości od centrum miasta. Takie położenie gwarantować ma dogodne połączenie z pozostałymi częściami miasta, a jednocześnie bliskość zieleni.Wszystkie mieszkania ROBYG w standardzie wyposażone są w technologię Smart House, którego cena wliczona jest w stawkę za 1 m2. System pozwala m.in. na zdalne sterowanie ogrzewaniem i domową elektroniką, podnosząc komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz - co najważniejsze - pozwalając na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.Grupa ROBYG wprowadziła też do oferty nowy produkt – mikroapartamenty . Pierwsza tego typu inwestycja powstanie w ramach projektu City Sfera na warszawskiej Woli. W 2 budynkach Modern Space powstaną 402 lokale o metrażach od 18 – 38 m2. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na początek 2020. Takie lokale to atrakcyjna forma inwestycji. Mikroapartamenty mogą być dogodnym rozwiązaniem m.in. dla osób poszukujących wygodnego lokum blisko miejsca pracy, czy podczas studiów z perspektywą dalszego wynajmu po ich zakończeniu.Obecnie w ofercie sprzedażowej Grupy w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu znajduje się około 1900 lokali – jest ona stale uzupełniana o nowe etapy i inwestycje. ROBYG prowadzi już działalność deweloperską w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Posiada też teren inwestycyjny w Poznaniu umożliwiający wybudowanie około 1400 lokali.