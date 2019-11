Meteos. Nowe mieszkania we Wrocławiu

Wrocławskie Sołtysowice, ulica Poprzeczna. To właśnie ten adres wybrała firma Comodomo na realizację osiedla Meteos. Nowe mieszkania usytuowane zostaną w dwóch 3-piętrowych budynkach, których realizacja przebiegać będzie etapami. W I fazie inwestycji zaplanowano powstanie 50 lokali i taką samą ilość komórek lokatorskich.

Osiedle mieszkaniowe Meteos to dwa budynki wielorodzinne. W pierwszym z nich powstanie 50 kompaktowych, jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych mieszkań o powierzchniach od 30 do 61 mkw. Lokale na piętrach wyposażone będą w tarasy lub balkony, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków o wielkości od 21 do 295 mkw.Jak zapewnia deweloper, nowe mieszkania charakteryzować będzie funkcjonalny i przejrzysty rozkład. Miejsca postojowe usytuowane zostaną przed obiektem.Myślą, która przyświecała projektantom, było również uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych. Udało się to osiągnąć poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i wysokiej klasy materiałów. Energooszczędne ściany zewnętrzne i trzyszybowe okna, w które wyposażone zostaną nowe mieszkania, pozwolą zaoszczędzić na ogrzewaniu. Szerokie przeszklenia klatek schodowych zapewniać mają z kolei naturalne światło i oszczędność prądu. Nastawione na ekonomiczną eksploatację rozwiązania zastosowano także w systemach wodno-kanalizacyjnych oraz przy projektowaniu instalacji elektrycznej.Budowa drugiego etapu rozpocznie się później – w pierwszym kwartale 2020 roku. Znajdą się w nim mieszkania o powierzchni od 27 do 55 mkw. oraz garaż podziemny. Nabywcy wybiorą spośród 27 lokali: 1-, 2- i 3-pokojowych.Osiedle mieszkaniowe Meteos ma jeszcze jeden, istotny atut - lokalizację. Położone będzie w pobliżu placu Grunwaldzkiego i zaledwie 800 metrów od Centrum Handlowego MŁYN i CH Korona, gdzie znajdują się liczne sklepy, restauracje, kino i klub fitness.Deweloper zapewnia, że części wspólne zostaną wykończone elegancko, klatki schodowe będą przestronne, a na terenie osiedla powstanie plac zabaw dla dzieci. Budowa zakończy się w 2021 roku.Nazwa Meteos nawiązuje do lokalnej stacji meteorologicznej, która powstanie na dachu jednego z budynków. Urządzenie dostarczy kompleksowej informacji o pogodzie i warunkach atmosferycznych, w tym odczuwalnej temperaturze i sile wiatru na osiedlu. Aktualny stan pogody i prognoza będą wyświetlane na monitorach umieszczonych przy każdej windzie.