Allcon buduje Młyny Gdańskie. Powstanie 166 mieszkań

Gdańskie Siedlce, ulica Malczewskiego. To właśnie pod tym adresem w górę pnie się najnowsza inwestycja mieszkaniowa Allcon Osiedla. Młyny Gdańskie zaoferują nabywcom 166 mieszkań - od kompaktowym kawalerek o powierzchni 25m2, po przestronne, ponad stumetrowe powierzchnie. Budowa ma się zakończyć w 2023 roku. Ceny rozpoczynają się od 10 000 zł/m2.

Młyny Gdańskie będą tworzyć 3 i 4 - piętrowe budynki, w których znajdzie się 166 mieszkań

Młyny Gdańskie od Allcon to trzy i czteropiętrowe budynki, a w nich 166 mieszkań o powierzchniach od 25 do 122 m2. Wszystkie zostaną wyposażone w taras, balkon lub loggie o powierzchni nawet 17 m2. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków , z których największy liczyć będzie sobie 220m2.Atutem inwestycji Allcon ma być lokalizacja. Młyny Gdańskie powstają przy ulicy Malczewskiego, na terenie Siedlec, które bezpośrednio sąsiadują ze Śródmieściem. Takie położenie budynków w połączeniu z ich tarasowym układem ma gwarantować widok na panoramę miasta oraz dobre nasłonecznienie mieszkań i prywatność. W otoczeniu znajdują się szkoły, sklepy i lokale usługowe. Wyprawa samochodem do pobliskich galerii handlowych, kina, Teatru Wybrzeże czy Opery Bałtyckiej nie powinna zająć więcej niż 5 minut.Projekt inwestycji powstał w pracowni B1 Architekci, a przy jego tworzeniu istotną rolę odegrał historyczny kontekst - inspiracją dla projektantów była oryginalna, widoczna w sąsiedztwie, zabudowa. Jej cechą charakterystyczną były szachulcowe ściany zewnętrzne wypełnione czerwoną cegłą układaną w różnych wątkach. Konstrukcja ścian, poprzez układy drewnianych belek, rysowała wyraźne linie stropów. W najnowszej inwestycji Allcon nawiązaniem do tego elementu mają być widoczne pasy między kondygnacjami oraz industrialne, minimalistyczne rozwiązania widoczne także we wnętrzach i w detalach.Elewacja, jak zapewnia deweloper, ma być wykonana ze szlachetnych materiałów nawiązujących do najbliższego otoczenia. Powstaną również duże, narożne, przeszklone balustrady, bezprogowe okna oraz mansardowe dachy z wykuszami i lukarnami.Zagospodarowanie terenu osiedla nawiązuje do tutejszych dawnych młynów, Potoku Siedleckiego, wiśniowych sadów i ogrodów. Na parterach budynków powstanie przestrzeń przeznaczona na działalność handlowo-usługową, a pomiędzy nimi patio z podestami, zielenią oraz małą architekturą. W nawiązaniu do historii i klimatu miejsca powstanie też ruchome koło młyńskie o średnicy ok. 2,5 metra wraz z założeniem wodnym. Interesującym rozwiązaniem będą ogrody deszczowe. To ekologiczne rozwiązanie, które kumuluje wodę deszczową i pozwala na rozwój roślinności.Na teren osiedla Alconn będzie się można dostać poprzez portiernię usytuowaną w budynku głównym. Inwestor planuje też przygotowanie prywatnej, wyposażonej strefy rekreacyjno-klubowej, gdzie znajdzie się sala do ćwiczeń z naturalnym oświetleniem, sala klubowa, strefa dla dzieci oraz plac wypoczynkowy w strefie wejścia do klubu. Powstaną też podziemne hale garażowe z komórkami lokatorskimi i boksami na akcesoria oraz stacja szybkiego ładowania aut elektrycznych. Teren osiedla wyposażony będzie w oświetlone ciągi piesze oraz dojazd do podziemnych parkingów. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewni portiernia z ochroną 24 godziny na dobę, monitoring oraz kontrola dostępu.Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 2023 rok. Ceny rozpoczynają się od 10 000 zł za metr.