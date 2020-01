Skanska kończy Osiedle Mickiewicza. Ostatnie nowe mieszkania już w sprzedaży

Powstające na skraju lasu Bielańskiego Osiedle Mickiewicza powoli finiszuje. Skanska Residential Development Poland wprowadziła do sprzedaży ostatni, czwarty etap tej inwestycji. Kupujący mogą wybierać spośród 132 mieszkań o powierzchniach od 27 do 100 m². Planowany termin zakończenia budowy to III kwartał nadchodzącego roku.

W ramach ostatniego etapu Osiedla Mickiewicza Skanska zaplanowała powstanie dwóch sześciopiętrowych budynków, które pomieszczą 132 nowe mieszkania o metrażach od 27 do 100 m². Do każdego z nich należeć będzie balkon lub loggia. Lokale wyposażone zostaną w panoramiczne okna o wysokości około 2,4 m. O jakość powietrza w pomieszczeniach mają zadbać nawiewniki antysmogowe wyposażone w filtry blokujące przedostawanie się pyłów i alergenów.Jak pisze Skanska, atutem jej projektu ma być lokalizacja. Osiedle zlokalizowane jest przy ul. Rudzkiej, w dzielnicy z historyczno-parkowym dziedzictwem. Zapewnia też szybki dojazd do śródmieścia – ten zajmuje jedynie 12 minut samochodem lub 10 minut metrem. W pobliżu znajduje się stacja Słodowiec, a bogata sieć ścieżek rowerowych pozwala na sprawne przemieszczanie się jednośladami.Osiedle Mickiewicza znajduje się w zagospodarowanej części Warszawy - są szkoły, przedszkola, przychodnie, kilka parków i Las Bielański – lubiane miejsce relaksu dla mieszkańców. Blisko stąd też do serca kameralnej dzielnicy i jej atrakcji: plac Wilsona, kino Wisła, teatr Komedia są w zasięgu krótkiego spaceru.Projekt Skanska jest wkomponowany w zieleń i starodrzewie, które dodatkowo oddziela je od pobliskich ulic. Na terenie inwestycji mieszkańcy znajdą także przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych etapów i ten będzie certyfikowany w systemie środowiskowym BREEAM. Potwierdza on prowadzenie budowy z poszanowaniem środowiska, użycie bezpiecznych materiałów wykończeniowych z niską emisją LZO (lotnych związków organicznych) oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, takich jak oświetlenie LED w częściach wspólnych, aktywowane czujnikami ruchu.Projekt powstał w pracowni HRA Architekci. W częściach wspólnych budynków dominować będą jasne drewno, biel i czerń. Dostęp do każdego z pięter zapewnią cichobieżne windy, przystosowane do przewożenia wózków dziecięcych i korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Dla Skanska zrównoważone budownictwo to także konieczność znoszenia barier architektonicznych, aby nowe mieszkania były dostępne dla każdego mieszkańca. Dlatego deweloper zadbał także o minimalną liczbę krawężników i progów.