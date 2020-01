Jakie innowacyjne rozwiązania na nowych osiedlach?

Jakie innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne wprowadzają deweloperzy w inwestycjach? Na jakie udogodnienia mogą liczyć przyszli mieszkańcy nowych osiedli? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development



Agnieszka Kozak, pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży w Republice Wnętrz

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Mimo, iż na rynku jest aktualnie wyjątkowo uboga oferta mieszkań, wraz ze wzrostem ich cen rosną również oczekiwania związane ze standardem projektów. Dotyczy to głównie inwestycji budowanych w segmencie premium i o podwyższonym standardzie. Podobnie jest w naszym przypadku. Od dawna staramy się wykorzystywać w projektach proekologiczne rozwiązania, takie jak wysokiej jakości stolarka okienna czy oświetlenie LED. W przygotowywanych inwestycjach przewidzieliśmy także stacje do ładowania samochodów elektrycznych, tężnie solankowe, czy siłownie zewnętrzne. Ponadto, w ramach zagospodarowania inwestycji zielenią wybieramy roślinność pochłaniającą wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.Przykładów zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i proekologicznych w naszych inwestycjach można wymienić wiele. W wielofunkcyjnym, 27 piętrowym budynku Hanza Tower w Szczecinie zastosujemy dźwigi osobowe, które dzięki napędom z funkcją zwrotu energii oraz przyjaznym środowisku materiałom sprawią, że będzie on bardziej ekologiczny. W tej inwestycji na obszarze 1000 mkw. zaprojektowaliśmy strefę odpoczynku Fitness & SPA z basenem. W Hanzie Tower, podobnie jak w warszawskiej Bliskiej Woli Tower, mieszkania będą klimatyzowane. Tu również postawiliśmy na ekologię. Jednym z rozwiązań jest zbiornik retencyjny, w którym zbiera się woda deszczowa z dachów i terenów zielonych do podlewania osiedlowych roślin. Wewnątrz osiedla zaprojektowaliśmy teren rekreacyjny: bulwar, place zabaw, ścieżki rowerowe, kompleks boisk i park fontann. W sezonie zimowym uruchamiane jest zaś lodowisko. Dzięki zielonym dachom budynków zwiększyliśmy powierzchnie biologicznie czynne w osiedlu. Z kolei gdyńskie Osiedle Rezydencja Redłowo ma własną kotłownię gazową, wspomaganą kolektorami słonecznymi, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.Od wielu lat wdrażamy rozwiązania, gwarantujące naszym klientom wygodniejsze życie, takie jak korzyści wynikające z certyfikacji środowiskowej BREEAM, która w 2015 roku była zupełną nowością w branży. Dziś wszystkie nasze osiedla mają gwarancję jakości użytych materiałów i procesu budowlanego realizowanego z troską o otoczenie naturalne. A my poszliśmy o krok dalej, wprowadzając do użytku pierwsze w Polsce osiedla, których dostępność architektoniczna została potwierdzona certyfikatem „Obiekt bez barier” - to zlokalizowany na Mokotowie Holm House 1 oraz Osiedle Mickiewicza 2 na Bielanach. Poza tym nasze osiedla wyposażamy w udogodnienia dla mieszkańców, takie jak coolomat i ławka solarna, umożliwiająca ładowanie laptopów czy telefonów, które znalazły się przy budynku Holm House 1, czy strefę mieszkańca w Osiedlu Mickiewicza. Instalujemy czujniki jakości powietrza, sadzimy rośliny przyciągające ptaki i owady, a osiedle Jaśminowy Mokotów zbudowaliśmy przy wykorzystaniu zielonej energii.Wokół naszych inwestycji budujemy ścieżki rowerowe, które włączamy w sieć istniejących już dróg. Standardem są także stacje naprawy rowerów i ładowarki EV. Te znajdują się m.in. w garażach w osiedlu Holm House i w pobliżu Parku Skandynawia. Już na etapie planowania naszych inwestycji określamy odpowiednią liczbę miejsc parkingowych z możliwością instalacji ładowarek aut elektrycznych.Innowacje dotyczą także rozwiązań implementowanych bezpośrednio w mieszkaniach. Za współpracę z firmą Danfoss Poland na rzecz istotnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach, którego efektem było wprowadzenie systemu Danfoss Smart Heating, zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Listki CSR Polityki.Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem do naszych inwestycji automatyki mieszkaniowej, uwzględniającej m.in. funkcję predykcji zużycia energii elektrycznej i grzewczej. Dodatkowo część naszych inwestycji wyposażamy w nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne, stanowiące skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłu typów PM10 i PM2,5 i zapewniającymi odpowiednią cyrkulację powietrza w mieszkaniu.Ponadto, w pobliżu osiedla Jaśminowy Mokotów wybudowaliśmy Park Enklawa o powierzchni 8,5 tys. mkw., który docelowo oddamy miastu. Z kolei w Osiedlu Mickiewicza zaaranżowaliśmy strefę mieszkańców Öppen. To miejsce służące sąsiedzkiej integracji, w którym można wspólnie napić się kawy czy obejrzeć film, a w kolejnym etapie również przy tym osiedlu stworzymy dla mieszkańców park.Przykładem inwestycji, której koncepcja jest odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających klientów jest Atal Baltica Towers. Niepowtarzalne połączenie udogodnień na terenie inwestycji, takich jak kort tenisowy, ogólnodostępne tarasy widokowe na ostatnich kondygnacjach, lobby z recepcją, siłownia oraz strefa relaksu wraz z saunami, tworzą wyjątkową atmosferę do spędzania wolnego czasu. W wielu naszych inwestycjach oferujemy rozbudowaną przestrzeń rekreacyjną. W Sokolskiej 30 Towers nabywcy będą mieli dostęp do klubu malucha, siłowni i sauny, a w Modern Tower powstaje klub fitness z siłownią i tarasy widokowe.Intuicyjne i energooszczędne systemy oświetleniowe to tylko jeden z przykładów energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań stosowanych w naszych inwestycjach. Ponadto wyposażamy osiedla w rozwiązania, które będą ułatwiały przyszłym mieszkańcom proekologiczne zachowania. Przykładem są chociażby umieszczane w wybranych inwestycjach przy miejscach parkingowych stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Wśród pożądanych przez klientów udogodnień są także nowoczesne zabezpieczenia pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa, dlatego w wielu inwestycjach decydujemy się m.in. na montaż całodobowego monitoringu.W nowych inwestycjach planujemy wprowadzenie programów typu smart home w mieszkaniach oraz systemów inteligentnych dla budynków. Jesteśmy w trakcie rozmów z dostawcami takich rozwiązań. Bierzemy także pod uwagę instalację paczkomatów i stacji ładowania samochodów elektrycznych w przypadku wybranych projektów.Jako jeden z pierwszych deweloperów we wszystkich inwestycjach wprowadzamy kompleksowy program inteligentnych i energooszczędnych, a zatem ekologicznych rozwiązań. Pierwszym elementem pakietu jest system inteligentnego domu Aria Smart Home wprowadzany we współpracy z firmą Fibaro. W jego ramach mieszkańcy z dowolnego miejsca na ziemi, ze swojego smartfona lub komputera mogą sterować oświetleniem, regulować temperaturę, zarządzać instalacją alarmową oraz innymi funkcjami wpływającymi na komfort użytkowania mieszkania. Drugim ogniwem programu innowacji jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Zielony prąd pozwoli obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych. Trzecie rozwiązanie to samochodowe ładowarki elektryczne w każdym osiedlu. Wszystkie komponenty pakietu dostępne są w podstawowym standardzie realizowanych przez nas inwestycji. Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów, związanych z ich zastosowaniem.Jako deweloper od lat staramy się budować wizerunek nowoczesnego Wrocławia. Takie hasło i cel przyświeca nam od początku istnienia firmy. W roku 2019 przygotowaliśmy dwie nowe inwestycje, zupełnie inne od tych, które dotąd realizowaliśmy. Pierwsza z nich to luksusowy Apartamentowiec Halo, który poza doskonałą lokalizacją w samym centrum Wrocławia, zapewnia również liczne udogodnienia dla przyszłych mieszkańców takie jak: concierge, video-domofon, czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych w dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym.Druga to wrocławska inwestycja Sołtysowicka 21C, skierowana do osób poszukujących mieszkań na wynajem. Budynek, w którym powstanie 250 mikro mieszkań oferuje pralnię samoobsługową i hol z recepcją, a dla zmotoryzowanych garaż podziemny.Nasze inwestycje wyposażamy w system eHome Control, który zapewnia sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem. Istnieje też możliwość rozszerzenia pakietu o zdalny dostęp do lokalu, montaż czujników zalania w kuchni i łazience oraz inteligentnego sterowania gniazdkami elektrycznymi. W osiedlu Młoda Morena Park 2 oraz Osiedlu Pastelowe powstają sale rekreacyjne. Z kolei inwestycja Verano Residence oferuje saunę fińską, układ solarny, zdalny dostęp do apartamentu oraz inteligentne sterowanie ogrzewaniem. Prestiżowy projekt Sola Marina będzie miał natomiast własną marinę jachtową. W nowych projektach rozważamy montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych, projektowanie sal rekreacyjnych, saun i basenów.Stawiamy na użyteczność rozwiązań i komfort naszych mieszkańców. Zawsze staramy się dostosować rozwiązania do lokalizacji i możliwości danego projektu. W ostatnim czasie w inwestycji Apartamenty Rogalskiego w Krakowie wdrożyliśmy m.in. rozwiązania łączące ekologię z ekonomią tj. odzysk wody deszczowej. W tym projekcie po raz pierwszy wprowadziliśmy także możliwość ładowania samochodów elektrycznych. W naszych inwestycjach premium wdrażamy także inteligentne systemy zarządzania mieszkaniami. Nie zapominamy również o takich udogodnieniach, jak paczkomaty, które staną w jednym z naszych projektów na Bielanach w Warszawie.Przygotowując projekty naszych inwestycji staramy się podchodzić do całego projektu w sposób innowacyjny. W niedawno zakończonej warszawskiej inwestycji Hubertus pomimo możliwości zastosowania dużo bardziej intensywnej zabudowy zdecydowaliśmy się na ograniczenie ilości zrealizowanej powierzchni mieszkań poprzez rezygnację z części budynków czy pięter. Chcieliśmy w ten sposób zachować niepowtarzany charakter wewnętrznego terenu tworzonego przez wspólne przestrzenie i wewnętrzne dziedzińce, który stał się zieloną enklawą dostosowaną do przyjaznej mieszkańcom skali wielkości budynków w jednym z najbardziej ruchliwych rejonów miasta. Stało się to również możliwe dzięki eliminacji ruchu samochodowego na terenie osiedla.W naszej gdańskiej inwestycji Wolne Miasto z kolej osiedlowy ruch samochodowy został przekierowany na obrzeża osiedla, dzięki czemu dziedzińce i przestrzenie między budynkami mają parkowy charakter. Na działce, na której realizujemy osiedle znajdował się niegdyś sad owocowy, z którego drzewa zachowaliśmy w możliwie największej ilości.W warszawskiej inwestycji Przy Arsenale znajdzie się stacja uzdatniania wody, co wpłynie na jakość wody z lokalach, jak również żywotność sprzętów domowych. Zastosowany osprzęt elektryczny umożliwia natomiast montaż takich elementów jak czujniki ruchu, radia podtynkowe, ładowarki USB, czy regulatory temperatury. Instalacja videodomofonowa posiada opcję rozszerzenia funkcji np. o awaryjne powiadamianie ochrony. Budynek realizowany jest w centrum miasta przy placu Bankowym więc cała stolarka okienna jest dostosowana do operatu akustycznego przygotowanego specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Również takie rozwiązania, jak nawiewniki montowane zwykle w oknach zdecydowaliśmy się zamontować w ścianach, aby podnieś poziom komfortu akustycznego we wnętrzach.W naszym warszawskim projekcie Nova Królikarnia oferujemy klientom luksusowe domy z wieloma udogodnieniami. W standardzie proponujemy system typu inteligentny dom, dzięki któremu sprzętami i innymi funkcjami w domu można sterować za pomocą aplikacji w smartfonie.W Novej Królikarni bardzo mocno stawiamy też na bliską relację z przyrodą i wspieramy proekologiczne postawy. Dlatego właściciele domów będą mogli korzystać ze stacji ładowania samochodów elektrycznych.Jedną z cech, która wyróżnia nasze osiedla jest też oferta rekreacyjna dla mieszkańców. Często planujemy inwestycje w miejscach zlokalizowanych w pobliżu terenów zielonych. Dbamy też o stworzenie w każdym z osiedli jak największej, pełnej roślinności przestrzeni wypoczynkowej. W takim otoczeniu często umieszczamy siłownie plenerowe, które zapewnią mieszkańcom dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Takie siłownie powstają m.in. w osiedlu Vitalia Residence we Wrocławiu, Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie.