Gdańsk Oliwa z nowymi mieszkaniami. Rusza projekt Opacka

Gdańska Oliwa, okolice ulicy Opackiej. To właśnie tę lokalizację wybrał Invest Komfort na realizację swojej najnowszej inwestycji mieszkaniowej, w ramach której zaplanowano również powstanie parku, zbiornika wodnego oraz rewitalizację brzegu Potoku Oliwskiego. Nowe mieszkania mają być gotowe w 2022 roku.

- Ukłonem w stronę dawnych cysterskich ogrodów kwaterowych stały się przestrzenie przeplatane różnorodną roślinnością. – mówi Małgorzata Sobótka, architekt krajobrazu ze Studia Krajobraz. -Kluczowym elementem w przestrzeni jest katedra, która zostanie wyeksponowana przez aranżację zieleni i parku. Na podstawie planu została utworzona mapa osi widokowych, aby katedra była cały czas widoczna dla spacerujących. Wychodzimy również z zaproszeniem dla mieszkańców Oliwy do aktywnego korzystania z przestrzeni parku oraz dajemy możliwość jej interpretowania według własnej pomysłowości. Będzie tu można m.in. poćwiczyć jogę lub zorganizować piknik rodzinny.

- Gdańsk Oliwa to miejsce szczególne, posiadające bogatą historię i niezwykły klimat. W trakcie projektowania skupiliśmy się na jak najwierniejszym nawiązaniu do cech charakterystycznych Oliwy i miejsca, w którym przygotowywany jest park i nowa zabudowa. Jako projektanci staramy się nie kopiować gotowych rozwiązań, a zastanowić się jak architektura oddziałuje na odbiorcę. – mówi architekt, Jakub Bladowski z Roark Studio - Aby odebrać architekturę jako przyjemną i atrakcyjną człowiek potrzebuje oddziaływania pobudzającego do refleksji i skłaniającego do zatrzymania. Naszym celem było dać okazję doświadczenia otaczającej przestrzeni. Opacka, podobnie jak kiedyś oliwskie brukowane trakty, dworki, historyczna zabudowa z rzeźbionymi wykuszami, lukarnami, przydrożne kapliczki, została zaprojektowana z perspektywy pieszego, osoby spacerującej po oliwskich uliczkach. Nasze otoczenie powinno być różnorodne, nie tylko w zakresie odbioru wizualnego, ale również użytkowego. Myślą przewodnią projektu było stworzenie przestrzeni, którą da się odkrywać.

Plany dewelopera zakładają powstanie kameralnych, trzypiętrowych budynków z lukarnami, które nawiązywać mają do tradycyjnej, oliwskiej zabudowy. Budynki wzniosą się na skraju parku i pomieszczą 51 mieszkań o powierzchni od 52 do 129 m2. Apartamenty na ostatniej kondygnacji będą miały wysokość od 3.05 m do 4.20 m.W przestrzeni między budynkami znajdzie się plac zabaw dla dzieci z labiryntem z krzewów, strefa rekreacyjna z saunami, spa oraz sala klubowa otwarta na zielony taras.Jak zapewnia deweloper, w projekcie przyłożono wagę do detali i udogodnień. Wnętrza wypełniać mają wysokiej klasy materiały – szlachetne drewno, naturalny kamień czy szkło wzorzyste. Duża liczba przeszkleń otworzy mieszkania i części wspólne na otaczającą budynki zieleń, zapewniając przy tym odpowiednie doświetlenie. Realizacja osiedla rozpocznie się w tym roku i potrwa do 2022.Inwestycja powstanie w sąsiedztwie słynnego, zabytkowego Parku Oliwskiego, zajmującego ponad 11 hektarów urozmaiconej zieleni, przeplatanej zadbanymi alejkami i stawami. Wychodząc z parku można przejść się brukowanymi uliczkami i podziwiać z bliska historyczną architekturę, z której znana jest dzielnica.Pomiędzy ulicą Opacką, a Potokiem Oliwskim powstanie ponad 6 000 m2 zieleni z odtworzonym historycznym stawem i drewnianym pomostem, który ma służyć także jako punkt widokowy na katedrę. Ma to być idealne miejsce spotkań, jak i relaksu wśród kilku tysięcy roślin z prawie 50 gatunków, uprawianych kiedyś przez Cystersów. Zakon słynął z zakładania ogrodów, które tworzyły piękną architekturę ogrodową i zapewniały ciszę i spokój. Mieszkańcy i dzieci z sąsiedniego przedszkola zyskają nową przestrzeń do odpoczynku i możliwość poznawania przyrody.Oliwa to jednak nie tylko historia i zabytki. W latach powojennych za sprawą powstania Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Wychowania Fizycznego, hali widowiskowo-sportowej Olivia oraz dużego kompleksu Olivia Business Centre, dzielnica zyskała oprócz charakteru mieszkaniowego również walor akademicko-biznesowy.Różnorodność i bogactwo dzielnicy, zachęciły architektów do stworzenia miejsca, które da radość odkrywania.