Nowe mieszkania w Łodzi. Trei buduje Osiedle Kraft

Nowe mieszkania w Łodzi. Na granicy Bałut i Polesia powstanie osiedle Kraft. To druga inwestycja mieszkaniowa w portfolio Trei Real Estate Poland - dewelopera który był znany w naszym kraju głównie z parków handlowych. W ofercie sprzedażowej pojawiły się właśnie 104 mieszkania realizowane w ramach I fazy prac, której start zaplanowano na III kwartał br.

Sprzedaż I etapu drugiego w dorobku Trei osiedla mieszkaniowego właśnie się rozpoczęła. Zwieńczy ją powstanie dwóch budynków (3- i 6-kondygnacyjnego) ze 104 nowymi mieszkaniami o powierzchniach od 25 do 87 mkw. - od kompaktowych kawalerek poprzez lokale dwu- i trzypokojowe, po przestronniejsze cztery pokoje. Wszystkie będą posiadać balkony lub tarasy, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Dla zmotoryzowanych przewidziano hale garażową ze 132 miejscami parkingowymi, a dla najmłodszych - osiedlowy plac zabaw.Nowe mieszkania powstają przy ul. Traktorowej 50, na granicy Bałut i Polesia, co oznacza, że podróż samochodem do centrum miasta nie powinna zająć więcej niż kwadrans.W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajdują się liczne tereny zielone, między innymi Park Kielecki, Park im. Stefana Żeromskiego, czy Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Przyszli mieszkańcy osiedla powinni docenić również komfort związany z dogodnym dostępem do wielu punktów handlowo-usługowych, jednostek medycznych oraz placówek edukacyjnych i sportowych. Tuż obok osiedla znajduje się także przystanek autobusowy.Fasady budynków utrzymane będą w odcieniach bieli i antracytu, których uzupełnieniem będą drewniane panele elewacyjne, szklano-stalowe balustrady balkonów oraz duże okna, zapewniające mieszkańcom dużo naturalnego światła w ciągu dnia.Start budowy zaplanowany jest na III kwartał 2020 roku, a oddanie nowych mieszkań do użytkowania - na IV kwartał 2021 roku.Aby zapewnić maksymalny komfort klientom, Trei prowadzi sprzedaż mieszkań na osiedlu Kraft przy użyciu narzędzi zdalnych, takich jak video czaty z doradcami. Umożliwia także zawarcie umowy rezerwacji lokalu drogą elektroniczną.