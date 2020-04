Profbud powiększa ofertę Osiedla Stella

Samo serce warszawskiego Bemowa, okolice ulic Człuchowskiej, Siemiatyckiej i Rozłogi. To właśnie w tej okolicy powstaje realizowane przez Profbud osiedle Stella. Deweloper poinformował właśnie o rozpoczęciu sprzedaży mieszkań należących do 4. etapu tej inwestycji. Tym razem przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 74 lokali o powierzchniach od 29 do 88 m². Zakończenie tej fazy zaplanowano na I kwartał 2022 roku.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego właśnie przez dewelopera, w ramach czwartego etapu osiedla Stella zaplanowano pięciokondygnacyjny budynek, który powstanie przy ulicy Rozłogi i pomieści 74 mieszkania o powierzchniach od 29 do 88 m2 i wysokości 2,7 m. Każde z nich posiadać będzie balkon, loggię lub - w przypadku lokali usytuowanych na parterze od strony patio - przydomowy ogródek. Zostały one zaprojektowane tak, aby możliwe było oddzielenie strefy nocnej od dziennej i swobodne aranżowanie przestrzeni.Na mieszkańców będą czekały także miejsca postojowe w garażu podziemnym. Wokół budynku nasadzona zostanie niska i wysoka zieleń. Pomyślano również o małej architekturze, którą stanowić będą wygodne ławki, stojaki na rowery oraz kosze na odpadki, pozwalające utrzymać porządek.Elewację budynku podkreśla biała rama kontrastująca z wypełniającymi ją czarnymi przestrzeniami oraz duże przeszklenia okien i balkonów.Osiedle Stella tworzą cztery wielokondygnacyjne budynki, z których najwyższy ma czternaście pięter. To wysokość była m.in. inspiracją dla nazwy nieruchomości, która pochodzi od łacińskiego słowa „stella”, oznaczającego gwiazdę.Atutem inwestycji ma być dostęp do rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, a w niedalekiej przyszłości także do pobliskiej stacji metra linii M2. W pobliżu znajdują się również centra handlowe, sklepy, restauracje i kawiarnie. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają miejsca rekreacji i tereny zielone, m.in. Park Górczewska.Osiedle Stella realizowane jest przez warszawskiego dewelopera Profbud wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Rozłogi. Za projekt odpowiada biuro Mąka-Sojka Architekci. Do tej pory w całej inwestycji sprzedano prawie 500 mieszkań.