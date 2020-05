Wyspa Solna: nowe apartamenty w Kołobrzegu

Kołobrzeg, teren położony pomiędzy Kanałem Drzewnym a rzeką Parsętą. To właśnie pod tym adresem trwają prace przy realizacji drugiego etapu kompleksu apartamentów Wyspa Solna. Obecnie prowadzone są prace naziemne w obrębie pierwszego piętra budynku E. Stan surowy na zostać osiągnięty jeszcze we wrześniu, odbiór mieszkań zaplanowano na przełom 2020 i 2021 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyspa Solna - wizualizacja W budynku “E” powstaną 104 apartamenty



W procesie budowy, jako jedna z niewielu spółek na rynku, bazujemy na nowoczesnej metodzie prefabrykacji. Dzisiejsze prefabrykaty to zupełnie nowa, lepsza jakość. Używamy ścian zewnętrznych składających się z warstwy betonu konstrukcyjnego i izolacji montowanej w fabryce. Ostateczne wykończenie elewacji wykonywane jest natomiast już na budowie. Dzięki tej metodzie możemy nie tylko szybciej realizować prace budowlane, ale też jesteśmy w stanie zagwarantować przyszłym mieszkańcom jakość i trwałość na długie lata. W procesie budowy używamy m.in. barwionego betonu, który chroni budynek przed zniszczeniem przez nadmorską wilgoć oraz zapewnia energooszczędność – komentuje Adrian Kornas, prezes zarządu Wyspa Solna Sp. z o.o.



Kompleks apartamentów Wyspa Solna docelowo składać się będzie z pięciu budynków, które dostarczą łącznie 450 mieszkań. W ramach inwestycji zaprojektowano 564 miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz miejsca postojowe naziemne, a także komórki lokatorskie.W powstającym właśnie 10-kondygnacyjnym budynku "E" powstaną 104 apartamenty. Obecnie w ofercie sprzedażowej znajdują się lokale 1-, 2- oraz 3 - pokojowe o powierzchniach od 29 do 59 m2. Do każdego z nich należeć będzie przestronny balkon lub prywatny ogródek. Apartamenty usytuowane na najwyższych piętrach będą posiadały duże, przeszklone tarasy o powierzchni do 104 m2. Ceny mieszkań zawierają w przedziale od ok. 228 tys. do ok. 700 tys. zł.Wyspa Solna to inwestycja o podwyższonym standardzie, w jej ramach zaplanowano całodobową recepcję, sale fitness, zadaszony basen, siłownię zewnętrzną, gabinety SPA, sauny oraz strefę lunchową. Wyróżnikiem kompleksu mają być zadbane tereny wspólne charakteryzujące się licznymi nasadzeniami nadbałtyckiej roślinności, obecnością ażurowych pergoli czy nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Ponadto wApartamenty Wyspa Solna zlokalizowane są w zielonej i spokojnej części Kołobrzegu, jw niedalekiej odległości od plaży.