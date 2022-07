Rynek Wschodni od Quadro Development

W Poznaniu, na Zawadach, powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa od Quadro Development. Rynek Wschodni to kameralny, pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny, w którym znajdzie się 47 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Inwestycja ma zostać oddana do użytkowania w II połowie 2023 roku.

Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Obecnie wykonujemy ściany podziemnej hali garażowej - mówi Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek Wschodni - wizualizacja U zbiegu ulic Smolna i Główna powstaje kameralny pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny, a w nim 47 mieszkań o powierzchni od 29 do 89 m kw.

Nasza oferta umożliwia rezerwację mieszkania w rządowym programie „Mieszkanie Bez Wkładu”. Pozwala zakupić lokal mieszkalny na kredyt w sytuacji, kiedy nabywca nie dysponuje wymaganym wcześniej wkładem własnym. Co ważne, ze wsparcia przy zakupie swojego pierwszego M mogą skorzystać rodziny z dziećmi, małżeństwa, pary oraz single - dodaje Marek Smogór.

Inwestycja Rynek Wschodni powstanie u zbiegu ulic Smolna i Główna w Poznaniu. W budynku wielorodzinnym powstanie 47 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchni od 29 do 89 m kw. W przypadku większych lokali mieszkalnych, istnieje możliwość podziału na mniejsze, każdy z osobnym węzłem sanitarnym. Do mieszkań na parterze przynależą ogródki, natomiast na wyższych kondygnacjach do dyspozycji są balkony lub tarasy na ostatniej kondygnacji. Do dyspozycji mieszkańców będzie winda. W mieszkaniach znajda się takie udogodnienia jak videodomofony i rolety zewnętrzne we wszystkich oknach lokali parterowych. W ramach inwestycji powstanie także podziemna hala garażowa na 31 samochodów.Teren inwestycji zostanie w pełni zagospodarowany w zakresie wybrukowanych dróg dojazdowych oraz chodników. Pojawią się również elementy małej architektury. Planowanie zakończenie inwestycji to druga połowa 2023 roku, a ceny rozpoczynają się od 8800 złotych brutto za mkw.Lokalizacja inwestycji gwarantuje komfort zamieszkiwania. Rondo Śródka to jedynie kilka minut jazdy samochodem. Sprawnie funkcjonuje także komunikacja miejska, a przystanek autobusowy znajduje się tuż przy realizowanym budynku. Obok inwestycji jest przedszkole oraz Szkoła Podstawowa nr 45. Ponadto, w najbliższej okolicy są do dyspozycji liczne punkty handlowo – usługowe. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą liczyć na nadwarciańskie tereny zielone, a tam liczne ścieżki pieszo-rowerowe, w tym popularną Wartostradę.