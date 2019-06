Dom na Kurkowej. Nowe mieszkania na terenie Nadodrza

Dom Development S.A. poinformował o rozpoczęciu sprzedaży mieszkań powstających w ramach inwestycji Dom na Kurkowej. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 115 lokali mieszczących się w 6-piętrowym, harmonijnie wpisującym się w krajobraz wrocławskiego Nadodrza, budynku. Zaplanowany termin przekazania gotowych mieszkań to pierwszy kwartał 2021 roku.

Dom na Kurkowej - widok na budynek od strony ul. Kurkowej Projekt inwestycji nawiązuje swą bryłą, formą i wysokością do sąsiednich 6-kondygnacyjnych budynków

W naszej ofercie pojawia się kolejny, ciekawy projekt zlokalizowany w centrum Wrocławia. Powstaje kameralna inwestycja odpowiadająca na potrzeby osób lubiących aktywny, miejski styl życia. Dzięki lokalizacji w jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów miasta, mieszkańcy zyskają komfort korzystania z zalet tego miejsca - od rozwiniętego transportu miejskiego po restauracje, galerie czy pracownie artystyczne. Stały rozwój dzielnicy Nadodrze sprawia, że Dom na Kurkowej to interesująca propozycja także dla osób zainteresowanych zakupem inwestycyjnym – mówi Iwona Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Dom Development Wrocław Sp. z o.o.



Dom na Kurkowej - przykładowa aranżacja wnętrza Do sprzedaży trafiło 115 mieszkań o funkcjonalnych metrażach od 25 do 67 mkw.

Dom na Kurkowej wznosi się na działce, którą od rynku dzieli zaledwie 15-minutowy spacer. Dom Development Wrocław właśnie rozpoczął sprzedaż realizowanych w jego ramach mieszkań. W ofercie znalazło się 115 lokali o powierzchniach 25 do 67 mkw. Do większości z nich należeć będzie taras, loggia lub balkon. Na parterze budynku przewidziano 3 lokale usługowe, a w jego podziemiach - halę garażową . Wykonawcą Domu na Kurkowej jest Dom Construction – generalny wykonawca z grupy kapitałowej Dom DevelopmentProjekt inwestycji ma nawiązywać swoją formą do sąsiadujących, 6-kondygnacyjnych budynków. Architekci Domu na Kurkowej zaproponowali stonowaną kolorystykę elewacji w połączeniu z płytkami kwarcowymi ułożonymi w formie cegieł na niższych piętrach oraz w przestrzeniach międzyokiennych. Uwagę ma przyciągać stalowa brama wjazdowa, wejście oraz ocynkowane ścianki działowe balkonów, ze stylizowanym, ażurowym ornamentem.Nadodrze to prężnie rozwijająca się część miasta, szczególnie lubiana przez osoby młode. Mieszkańcy znajdą tu miejsca pozwalające na ciekawe spędzanie czasu wolnego: liczne sklepy, kafejki, restauracje, galerie oraz zielone skwery i parki. Unikalną atmosferę Nadodrza współtworzą pracownie sztuki, mody czy designu. W pobliżu są także szkoły i przedszkola oraz punkty usługowe i placówki medyczne. Sprawną komunikację zapewnia szeroka sieć połączeń autobusów i tramwajów oraz położony w pobliżu dworzec kolejowy Wrocław Nadodrze.Władze Wrocławia chętnie podkreślają unikatowy charakter Przedmieścia Nadodrzańskiego i inwestują środki publiczne w rozwój tej części miasta. Dzięki temu dzielnica stale się rozwija, wciąż rewitalizowane są historyczne kamienice czy podwórka, w planach są także nowe miejsca służące integracji mieszkańców.Grupa Dom Development – największy deweloper w Polsce realizuje obecnie kilkadziesiąt inwestycji mieszkaniowych. Wśród realizowanych wrocławskich projektów oprócz Domu na Kurkowej są także: Apartamenty Księcia Witolda, osiedle Piękna 21, osiedle Idylla przy ul. Stabłowickiej 116, Studio Arte przy ul. Ptasiej, osiedle Księże Nowe przy ul. Rybnickiej oraz inwestycja Grabiszyńska 141.