Garbary 31 - nowe mieszkania w samym centrum Poznania

Spółka Home Focus kończy właśnie rewitalizację poznańskiej kamienicy przy ulicy Garbary 31. W ofercie dostępnych jest 27 lokali o powierzchni od 25 do 56 mkw. Pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić już jesienią tego roku.

- Planowane ukończenie projektu to koniec sierpnia bieżącego roku. Natomiast od października pierwsi mieszkańcy będą mogli się już wprowadzić. - mówi Marek Krajewski, przedstawiciel inwestora.

Jak już wspomniano we wstępie, rewitalizowana kamienica mieści się przy ulicy Garbary 31 w Poznaniu. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 27 mieszkań - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 25 mkw., po przestronniejsze 56-metrowe lokale trzypokojowe. W kamienicy znajdzie się winda, rowerownia oraz komórki lokatorskie. Parter budynku zarezerwowany został na handel i usługi. Miejsca parkingowe dla mieszkańców przewidziano przy ulicy Za Bramką . Ceny rozpoczynają się od 8500 złotych brutto.Lokalizacja kamienicy to samo serce miasta. Od Starego Rynku dzieli ją zaledwie 300 metrów. W okolicy nie brakuje kawiarenek, restauracji, a także sklepów i licznych punktów usługowych. Ponadto oferta licznych klubów, kin, muzeów, centrów kultury (Kontener Art., Starty Browar, Nowa Gazownia) daje nieograniczone możliwości spędzania czasu ze znajomymi czy rodziną. Zadowolone z lokalizacji projektu Garbary 31 będą również osoby stawiające na aktywność fizyczną. Na pobliską rzeką Warta funkcjonuje popularna Wartostrada oraz liczne miejsc do uprawiania sportu. Miłośnicy kontemplacji przyrody, szukający chwili spokoju i refleksji mogą zaszyć się w zieleni pobliskiego Parku Chopina (50 metrów) czy Skweru Łukasiewicza (150 metrów). Zalety lokalizacji kamienicy Garbary 31 to także dostępność wielu obiektów użyteczności publicznej. Szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, urzędy czy placówki zdrowia mieszczą się w najbliższym otoczeniu. Równie ważna jest powszechność komunikacji miejskiej. Tuż obok kamienicy znajdują się przystanki autobusowe, a około 50 metrów dalej, przy Placu Bernardyńskim – przystanki tramwajowe.