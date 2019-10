Nadmorskie Tarasy: 88 nowych mieszkań w Gdyni

Grupa Murapol poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży lokali oferowanych w kolejnym etapie gdyńskiej inwestycji Nadmorskie Tarasy. Oferta powiększyła się o kolejne 88 lokali. Osiedle powstaje przy ulicy Śmidowicza w nadmorskiej dzielnicy Oksywie, co oznacza bliskość nie tylko plaży i lasu, ale również rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej oraz terenów rekreacyjnych. Planowane trzy etapy inwestycji zaowocują powstaniem 717 mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa sięgnie 28,9 tys. mkw.

- Gdynia, jak i całe Trójmiasto, od lat znajduje się w czołówce rankingów miejsc najlepszych do życia, a Murapol – zgodnie z hasłem nowej kampanii – chce oferować swoim klientom najlepsze miejsca na świecie. Nie mogło nas więc zabraknąć w Gdyni. Projekt Murapol Nadmorskie Tarasy powstaje w atrakcyjnej lokalizacji, zaledwie 2 km od morza, w sąsiedztwie lasu, a jednocześnie z dogodnym połączeniem komunikacji miejskiej. Te atuty inwestycji w połączeniu z wyposażeniem komercjalizowanych lokali w pakiet antysmogowy i opcję z innowacyjnymi rozwiązaniami smart home, sprawi, że jej mieszkańcom będzie się żyło komfortowo i ekonomicznie. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nadmorskie Tarasy - wizualizacja inwestycji W ramach Nadmorskich Tarasów docelowo zaplanowanych zostało ponad 700 lokali mieszkalnych

Gdyńska oferta Murapolu powiększyła się o kolejne 88 mieszkań, usytuowanych we wprowadzonym właśnie do sprzedaży budynku w kształcie podkowy. Są to zarówno kompaktowe kawalerki o powierzchni 29 mkw., jak i znacznie przestronniejsze mieszkania 2-, 3- oraz 4-pokojowe o powierzchni sięgającej 59 mkw. Do lokali położonych na wyższych kondygnacjach należeć będą przestronne balkony, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków W zakupionych mieszkaniach klienci będą mieli możliwość instalacji Murapol Appartme - systemu, za pośrednictwem którego możliwe jest zdalne sterowanie (z poziomu smartfona lub tabletu) oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Poza powyższymi rozwiązaniami, zastosowany w budynkach Home Management System obejmie także monitoring wizyjny klatek schodowych, części wspólnych osiedla oraz wideodomofon. Wszystkie wprowadzone do sprzedaży lokale mieszkalne zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy, który zapewni ochronę przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza.Wewnętrzny dziedziniec budynku zaprojektowano jako przestrzeń dla mieszkańców. Osiedle zostanie zagospodarowane zielenią, wybrukowanymi alejkami oraz elementami małej architektury.Murapol Nadmorskie Tarasy to pierwszy projekt Grupy powstający w Gdyni, docelowo zaplanowanych zostało w nim ponad 700 lokali mieszkalnych. Dotychczas oferta projektu obejmowała 428 lokali powstających w czterech budynkach, z których pierwszy uzyskał już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.